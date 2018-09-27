В Украине введут систему видеофиксации нарушений ПДД [ Редактировать ]
В Украине внедрение системы автоматической фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения планируется уже в ближайшее время, после принятия всех необходимых документов. Об этом заявил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий, сообщает пресс-служба МВД.
"Мы должны запустить систему автоматического контроля, но сделать это не так, как во время прошлой попытки 2007-2010 гг., когда штрафы массово оспаривали в суде из-за отсутствия технического регламента и пробелов в законодательстве. Именно поэтому сегодня мы тщательно выстраиваем всю нормативно-законодательную базу", - сказал Владислав Криклий
Отмечается, что система штрафных баллов за нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме, должна быть доработана таким образом, чтобы за каждое нарушение был как денежный штраф, так и накопление баллов, после определенного количества которых предусмотрено временное лишение права управления транспортным средством. Устанавливаться приборы фото - и видеофиксации будут каждым городом отдельно по согласованию с полицией в местах концентрации ДТП и аварийно опасных участках. Обслуживание приборов также будет осуществляться в рамках децентрализации за счет городов.
"Это все происходит в рамках концепции децентрализации. Стоимость одного комплекса видеофиксации варьируется от $10 до $50 тысяч. Города смогут выбирать поставщиков среди большого количества производителей на мировом рынке. А средства от штрафов планируется частично оставлять в местных бюджетах - 20% городу, 50% - в дорожный фонд, 30% - МВД", - рассказывает Владислав Криклий.
Ранее мы писали о том, что штрафы за нарушение ПДД увеличатся в 20 раз.
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