Провести повну ревізію усіх мінометів "Молот" і забезпечити їх гарантійне обслуговування. Таке завдання поставив генпрокурор Юрій Луценко на засіданні комітету з питань нацбезпеки і оборони, де звітував про розслідування останніх фактів вибухів міномета "Молот".

Перше доручення стосується Міноборони. Друге - приватного товариства "Маяк", яке має обслуговувати і ремонтувати цей вид озброєння.

Луценко зазначив, що найчастішим збоєм була відмова запобіжника подвійного зарядження. Це стосується вибуху на Рівненському полігоні, коли загинули троє бійців, і останнього інциденту на Луганщині, де поранення дістали двоє армійців.

Говорив Генпрокурор і про останні напади на активістів. Він вважає, що це відбувається через їхню активну громадянську позицію. Що ж до виконавців - то в усіх випадках вони встановлені.