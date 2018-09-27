Луценко наполягає провести повну ревізію усіх мінометів "Молот" [ Редактировать ]
Провести повну ревізію усіх мінометів "Молот" і забезпечити їх гарантійне обслуговування. Таке завдання поставив генпрокурор Юрій Луценко на засіданні комітету з питань нацбезпеки і оборони, де звітував про розслідування останніх фактів вибухів міномета "Молот".
Перше доручення стосується Міноборони. Друге - приватного товариства "Маяк", яке має обслуговувати і ремонтувати цей вид озброєння.
Луценко зазначив, що найчастішим збоєм була відмова запобіжника подвійного зарядження. Це стосується вибуху на Рівненському полігоні, коли загинули троє бійців, і останнього інциденту на Луганщині, де поранення дістали двоє армійців.
Говорив Генпрокурор і про останні напади на активістів. Він вважає, що це відбувається через їхню активну громадянську позицію. Що ж до виконавців - то в усіх випадках вони встановлені.
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