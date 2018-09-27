Також п'ять разів атакували наші опорники на приморській ділянці

Доба на Сході минула без втрат для українського війська. Російські окупанти 15 разів обстріляли позиції наших захисників. Не спадає напруга на ключових ділянках фронту.

Зокрема, на Світлодарській дузі і у Приазов'ї. З мінометів 120-го калібру ворог вів прицільний вогонь біля Кримського та Водяного. З БМП противник цілив в районі Лебединського.

А вже вранці окупанти обстріляли із зенітної установки оборонців Новотошківського, на Луганщині. Також п'ять разів атакували наші опорники на приморській ділянці.