На Донбасі бойовики ведуть вогонь з мінометів та БМП [ Редактировать ]
Доба на Сході минула без втрат для українського війська. Російські окупанти 15 разів обстріляли позиції наших захисників. Не спадає напруга на ключових ділянках фронту.
Зокрема, на Світлодарській дузі і у Приазов'ї. З мінометів 120-го калібру ворог вів прицільний вогонь біля Кримського та Водяного. З БМП противник цілив в районі Лебединського.
А вже вранці окупанти обстріляли із зенітної установки оборонців Новотошківського, на Луганщині. Також п'ять разів атакували наші опорники на приморській ділянці.
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