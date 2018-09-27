Курс валют на 28 сентября: гривна теряет позиции [ Редактировать ]
Национальный банк Украины на 28 сентября 2018 года понизил курс гривны на 15 копеек - до 28,29 гривен за доллар - по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 27 сентября.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 долларов США - 2829,8229 гривны (+15,5419);
- 100 евро - 3312,8775 гривны (+9,7520).
В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже упал на 17 копеек - до 28,34 грн/долл, курс в покупке снизился на 16 копейки - 28,31 грн/долл.
Напомним, что в Кабмине сделали прогноз касательно курса валют на 2019 год.
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