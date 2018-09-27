Защитники Николая Мартыненко требуют отвода прокурора Андрея Петрова [ Редактировать ]
Дело экс-нардепа Николая Мартыненко сегодня слушали в Шевченковском райсуде Киева. Напомню, процесс длится два с половиной года. Адвокат Петр Бойко уверен: представители редставители. Сегодня сторона защиты просила об отводе прокурора Андрея Петрова. Защитники утверждают: он позволяет себе некорректное поведение во время заседаний и оскорбляет подозреваемых. Суд прошение удовлетворил и постановил - в следующий раз начнут рассматривать дело по сути.
"Перов ставиться до нас, як до моїх клієнтів, як до вже винуватих, що вони уже вчинили цей злочин, хотя вина їх не доведена. Він каже, що я вас ненавиджу і ви повинні сидіти в тюрмі і ваше місце в тюрмі", - говорит Петр Бойко,адвокат Николая Мартыненко.
"Саме основне, що розпочався розгляд справи по суті, це дуже важливо, тому що НАБУ намагалося затягувати розгляд справи по суті і говорити про те, що ми винні без суду. Подивіться, як справа починалася, я одразу склав депутатські повноваження, сказав "розслідуйте", після чого мене почали арештовувати. для чого? Скажіть, будь ласка, для чого це робилось, я кудись тікав, кудись їхав", - говорит Николай Мартыненко, народный депутат Украины ІІІ, IV, V, VI, VII созывов
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