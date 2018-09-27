Смерть женщины на территории ЖК "Грюнвальд" вызвана халатностью застройщика - эксперт [ Редактировать ]
Смерть женщины на территории киевского ЖК "Грюнвальд" не несчастный случай, а халатность застройщика. Так считают юристы и жильцы новостроя. Напомню, на прошлой неделе в Святошинском районе Киева возле недавно возведенного дома погибла женщина - с 21-го этажа на нее упала металлическая конструкция. Как выяснилось, пенсионерка работала в продуктовом магазине на первом этаже этого здания. Почему в недостроенном доме уже открылся магазин, а на стройплощадке не было ограждений - предстоит разобраться полиции. Представители застройщика ситуацию не комментируют.
"Страшная пирамидальная схема, которая в Украине называется жилищным строительством - она приобрела чудовищные и необратимые масштабы. Понятно, что внутри этого помещения нет условий. Ей пришлось выходить на улицу, чтобы подышать воздухом", - говорит Сергей Шабовта житель ЖК "Грюнвальд".
"Это не несчастный случай. Это преступление, совершенное во время строительства. В данном вопросе за это несет ответственность непосредственно застройщик. Кто-то уронил, кто-то не закрепил, кто-то не проконтролировал", - говорит Константин Гринчук, эксперт по вопросам безопасности.
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