В пятницу, 28 сентября, погода в Украине будет сухой, теплой и солнечной. Ожидается комфортная температура воздуха, осадков в пятницу не предвидится. Об этом в своем Facebook пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

"Пятница придет в Украину с прекрасным потеплением до + 17... +22 градусов и солнцем. Даже ночью убегут эти первые заморозки и будет хотя и свежевато, но без нулей, + 5...+12 градусов", - пишет Наталья Диденко.

В столице также ожидается сухая и теплая погода. Показатель термометра днем поднимется до +20 градусов.

Температура воздуха на Западе составит +18...+22 градуса, на востоке страны этот показатель будет достигать +17...+20 градуса, на Юге - +19...+21 градуса, на Севере показатель термометра будет колебаться между +16...+20 градусами, а в центральной части Украины температура будет +17...+20. Скорость ветра 7-12 метров в секунду.

Прогноз погоды на пятницу, 28 сентября, в городах Украины:

Ужгород - +18...+20

Львов - +19...+21

Ивано-Франковск - +20...+22

Тернополь - +19...+21

Черновцы - +20...+22

Хмельницкий - +19...+21

Луцк - +18...+20

Ривне - +18...+20

Житомир - +18...+20

Винница - +18...+20

Одесса - +18...+20

Николаев - +19...+21

Херсон - +19...+21

Симферополь - +18...+20

Кропивницкий - +18...+20

Черкассы - +17...+19

Чернигов - +18...+20

Сумы - + 16...+18

Полтава - +17...+19

Днепр - +18...+20

Запорожье - +18...+20

Донецк - +18...+20

Луганск - +18...+20

Харьков - +17...+19

Киев - +18...+20

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