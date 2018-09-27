Погода на 28 сентября: в Украину вернется тепло [ Редактировать ]
В пятницу, 28 сентября, погода в Украине будет сухой, теплой и солнечной. Ожидается комфортная температура воздуха, осадков в пятницу не предвидится. Об этом в своем Facebook пишет украинский синоптик Наталья Диденко.
"Пятница придет в Украину с прекрасным потеплением до + 17... +22 градусов и солнцем. Даже ночью убегут эти первые заморозки и будет хотя и свежевато, но без нулей, + 5...+12 градусов", - пишет Наталья Диденко.
В столице также ожидается сухая и теплая погода. Показатель термометра днем поднимется до +20 градусов.
Температура воздуха на Западе составит +18...+22 градуса, на востоке страны этот показатель будет достигать +17...+20 градуса, на Юге - +19...+21 градуса, на Севере показатель термометра будет колебаться между +16...+20 градусами, а в центральной части Украины температура будет +17...+20. Скорость ветра 7-12 метров в секунду.
Прогноз погоды на пятницу, 28 сентября, в городах Украины:
- Ужгород - +18...+20
- Львов - +19...+21
- Ивано-Франковск - +20...+22
- Тернополь - +19...+21
- Черновцы - +20...+22
- Хмельницкий - +19...+21
- Луцк - +18...+20
- Ривне - +18...+20
- Житомир - +18...+20
- Винница - +18...+20
- Одесса - +18...+20
- Николаев - +19...+21
- Херсон - +19...+21
- Симферополь - +18...+20
- Кропивницкий - +18...+20
- Черкассы - +17...+19
- Чернигов - +18...+20
- Сумы - + 16...+18
- Полтава - +17...+19
- Днепр - +18...+20
- Запорожье - +18...+20
- Донецк - +18...+20
- Луганск - +18...+20
- Харьков - +17...+19
- Киев - +18...+20
Ранее мы писали о том, что синоптики дали шокирующий прогноз на октябрь.
по теме
Прогноз погоды на 27 сентября: в стране будет не по-осеннему холодно
К кратковременному потепление стоит готовиться уже с пятницы
Зима-2018: синоптик дала шокирующий прогноз
В отдельные дни стоит ждать и 20-градусного мороза
В Киеве без вести пропал мужчина
В Киеве без вести пропал 52-летний Константин Владимирович Климов
Когда в Украине потеплеет: синоптики дали утешительный прогноз
Уже этой ночью, 26 сентября, Украина ощутила серьезные заморозки
В Киеве нашли изуродованный труп мужчины
В Киеве на Троещине был найден труп мужчины с признаками насильственной смерти