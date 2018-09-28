Масове отруєння у Макіївці: постраждали понад сто людей [ Редактировать ]
Уже понад сто людей отруїлися водою в окупованій Макіївці. Замість хлору там для дезінфекції використовували марганець, повідомив представник українського омбудсмена Павло Лисянський.
У компанії "Вода Донбаса", яка обслуговує окуповану територію, знали про збій, але отруєнню - не запобігли.
Усі постраждалі з однаковими симптомами: біль у животі, лихоманка, підвищена температура. Є тяжкі випадки - інтоксикації та зневоднення. Окупаційна влада масштаби отруєння приховує. А місцеві жителі бідкаються, що вода з кранів - смердить хімією та ліками.
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