Є тяжкі випадки - інтоксикації та зневоднення

Уже понад сто людей отруїлися водою в окупованій Макіївці. Замість хлору там для дезінфекції використовували марганець, повідомив представник українського омбудсмена Павло Лисянський.

У компанії "Вода Донбаса", яка обслуговує окуповану територію, знали про збій, але отруєнню - не запобігли.

Усі постраждалі з однаковими симптомами: біль у животі, лихоманка, підвищена температура. Є тяжкі випадки - інтоксикації та зневоднення. Окупаційна влада масштаби отруєння приховує. А місцеві жителі бідкаються, що вода з кранів - смердить хімією та ліками.