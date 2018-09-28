В Коммунарском районе Запорожья в четверг, 27 сентября, фура снесла автомобиль полиции. Об этом пишет "Голос Запорожья".

Так, на улице Говорухи грузовик DAFпод управлением мужчины 1979 г.р. столкнулся с Нивой полиции охраны, за рулем которой находился мужчина 1965 года рождения.

По информации патрульной полиции Запорожской области, водитель грузовика нарушил ПДД, вследствие чего и произошло столкновение. На нарушителя составили админпротокол. Пострадавших нет.

Ранее писали, что в Приднепровске фура сбила женщину и скрылась с места происшествия.