В Запорожье фура снесла автомобиль полиции (фото) [ Редактировать ]
В Коммунарском районе Запорожья в четверг, 27 сентября, фура снесла автомобиль полиции. Об этом пишет "Голос Запорожья".
Так, на улице Говорухи грузовик DAFпод управлением мужчины 1979 г.р. столкнулся с Нивой полиции охраны, за рулем которой находился мужчина 1965 года рождения.
По информации патрульной полиции Запорожской области, водитель грузовика нарушил ПДД, вследствие чего и произошло столкновение. На нарушителя составили админпротокол. Пострадавших нет.
Ранее писали, что в Приднепровске фура сбила женщину и скрылась с места происшествия.
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