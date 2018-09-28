США уперше застосували новітній винищувач F-35 [ Редактировать ]
Сполучені Штати уперше в бою застосували новітній винищувач F-35. За даними агенції Reuters, яка посилається на джерело у Пентагоні, бойовий літак задіяли напередодні для знищення позицій талібів у Афганістані.
Винищувач підняли з авіаносця в Аравійському морі.
Першою країною, яка пустила у бій американський F-35, став Ізраїль - чотири місяці тому під час повітряних операцій на Близькому Сході.
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