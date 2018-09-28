Припускають, що інцидент стався через людську помилку

На винзаводі в італійському місті Фонтанелле вибухнула цистерна з білим ігристим вином. На оприлюднених кадрах видно, як із металевої ємності завбільшки з 5-поверховий будинок назовні витікають пінисті потоки.

За даними місцевих ЗМІ, вилилось майже 30 тисяч літрів напою.

Припускають, що інцидент стався через людську помилку.