В Фонтанелле вибухнула цистерна з білим ігристим вином [ Редактировать ]
На винзаводі в італійському місті Фонтанелле вибухнула цистерна з білим ігристим вином. На оприлюднених кадрах видно, як із металевої ємності завбільшки з 5-поверховий будинок назовні витікають пінисті потоки.
За даними місцевих ЗМІ, вилилось майже 30 тисяч літрів напою.
Припускають, що інцидент стався через людську помилку.
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