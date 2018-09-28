В Овручі, що на Житомирщині, художник Микола Климович створює 3D картини з соломки. В авторській техніці митець відображає сюжети з Біблії та літописів часів Київської Русі. Унікальні картини бачили й наші журналісти.

З учителя фізкультури на митця Миколу Климовича перетворило хоббі. Мистецької освіти чоловік не має, однак ось уже 9 років - як заслужений художник України. Свою першу аплікацію соломкою зробив близько 20 років тому, надихнули чужі роботи на столичній виставці.

"Мене ця соломка, настільки, розумієте, от тим золотавим блиском зачепила, що я як українець чистий пошкрябав трошки, подивився, і приїхавши додому в Овруч, я почав експериментувати з соломою", - розповідає Микола Климович, художник.

Згодом, ці експерименти переросли у власну об'ємну техніку.

"Я почав пробувати, чи можна соломі придати об'єм? Можна. Потім було: як зберегти цей об'єм? То вже в процесі експериментів я почав робити і тримався об'єм. Але всерівно об'єм об'ємом, але не було повітря, не було перспективи. Потім прийшла ідея: а якщо зробити панорамність? Тобто передній план, другий, третій", - говорить Микола Климович, художник.

Соломку для творчості майстер заготовляє самостійно. І рами під картини робить сам. На створення однієї роботи Микола Іванович витрачає півтора-два роки. Кожна деталь, а їх на картині тисячі, приклеєна художником вручну медичним шприцом.

"В мене є така робота, давній сон, там десь 10-12 тисяч деталей. Тільки деталей. Потім треба зробити 5-6, а то навіть і сім технологічних операцій із кожною деталькою. 60 тисяч технологічних операцій", - каже Микола Климович, художник.

У своїх картинах найчастіше митець зображує сцени з літописів та Біблії. Найулюбленіша робота художника - ікона "Голгофа".

"Якщо малювати картину фарбами, тут можна передати настрій, емоції людини, а в соломі це важко. Ну, надзвичайно важко. Я попробував емоції передавати за допомогою поз, за допомогою рухів яких-то", - говорить Микола Климович, художник

Своє вміння Микола Климовича передає учням. Їх роботи уже побували на виставках в Україні та за кордоном. Наразі майстер мріє про музей 3D картин з соломки у рідному Овручі.