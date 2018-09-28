"Женитесь уже": Сергей Лазарев признался в чувствах к Ани Лорак [ Редактировать ]
В пятницу, 28 сентября, известная певица Ани Лорак празднует свой юбилей. Певице исполняется 40 лет. Сергей Лазарев, которому приписывают романтическую связь с звездой, трогательно поздравил Каролину на своей странице в Instagram.
"Каролина!! очень сложно в мире шоу-бизнеса найти родственную душу! Я нашел! Тебя! Очень тебя люблю и ценю!", - написал Сережа в своем Instagram.
❤️Каролина!! очень сложно в мире шоу-бизнеса найти родственную душу!! Я нашел!! Тебя!! Очень тебя люблю и ценю! Как много пересечений судьбы, иногда даже становится страшно! 😂 начиная с «Утренней звезды». Я верю, что все в жизни не случайно. Я тебе желаю счастья, любви, удовлетворения и восторга от музыки, карьеры, зрителя! Пусть Сонечка растет и радует тебя своими успехами! И пусть не иссякает в тебе твой драйв, желание жить, творить и радовать твою многомиллионную аудиторию! Целую! Я всегда рядом! Твой друг С.Л. 😉 @anilorak
Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)
Поклонники Сергея поддержали артиста в комментариях:
"Как король с королевой, такие красивые оба", "Красивая пара", "Женись на ней уже! Сколько можно вокруг да около", "Наконец-то настало время, чтобы вам быть вместе", "Идеальная пара!", "Серега, ты походу уже в открытую претендуешь на Каролину", "Вы очень красивая пара. Сексуально смотритесь", "Куда смотрит Мурат?"
Ранее мы писали о том, что Ани Лорак разводится с неверным мужем.
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