В пятницу, 28 сентября, известная певица Ани Лорак празднует свой юбилей. Певице исполняется 40 лет. Сергей Лазарев, которому приписывают романтическую связь с звездой, трогательно поздравил Каролину на своей странице в Instagram.

"Каролина!! очень сложно в мире шоу-бизнеса найти родственную душу! Я нашел! Тебя! Очень тебя люблю и ценю!", - написал Сережа в своем Instagram.

Поклонники Сергея поддержали артиста в комментариях:

"Как король с королевой, такие красивые оба", "Красивая пара", "Женись на ней уже! Сколько можно вокруг да около", "Наконец-то настало время, чтобы вам быть вместе", "Идеальная пара!", "Серега, ты походу уже в открытую претендуешь на Каролину", "Вы очень красивая пара. Сексуально смотритесь", "Куда смотрит Мурат?"

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак разводится с неверным мужем.