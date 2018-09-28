28 сентября, активисты и родственники тяжелых онкобольных подрались с полицией, охранявшей здание Минздрава в Киеве. Протестанты требовали перераспределить и дополнительно выделить средства на лечение за границей нуждающихся в срочных операциях, передает "Страна.ua".

Демонстранты скандировали имя замминистра здравоохранения Ольги Стефанишин с требованием выйти к ним. Однако никто из чиновников так и не вышел. Потом появились правоохранители, люди пытались прорваться в здание, полиция их не пустила и произошла потасовка.

По словам активистов из общественной организации "Национальное движение "За трансплантацию", в 2018 году государственным бюджетом было предусмотрено 389 млн гривен. Эти средства закончились в мае. Сейчас в очереди на лечение за границей находится 91 человек, еще более 40 заявлений находятся на рассмотрении Минздраве.

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