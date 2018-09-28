Начнем с самой острой темы недели. Охота на активистов. Десятки нападений и ни одного расследования, доведённого до конца. Может показаться, что активисты преувеличивают проблему, но если даже известные общественные деятели не могут добиться правды, то обычным украинцам и вовсе не на что рассчитывать.

Почему преступников всерьез ищут только тогда, когда люди начинают протестовать? И кто заказчики этой охоты на активистов? Разбиралась Ирина Баглай.

"Я знаю що я виглядаю погано, але мене лікують українські лікарі і я точно знаю, що я виглядаю набагато краще ніж виглядають в Україні справедливість і правосуддя, тому що їх сьогодні не лікує ніхто".

Это обращение херсонской активистки Катерины Гандзюк появилось в сети накануне всеукраинской акции активистов. Катерина в больнице уже два месяца. Она попала туда - после жестокого нападения летом. Девушку облили кислотой... Исполнителей арестовали в августе, но заказчики - до сих пор не установлены.

"Вогнепальне поранення, прострілена рука і проникаюче поранення грудної клітини", - говорить Михаил Кузаконь, общественный активист.

Но точкой кипения стало нападение на одесского активиста Олега Михайлика в прошлую субботу. В него стреляли в центре Одессы. Цинично и нагло возле главка Нацполиции области. Олега доставили в больницу в тяжелом состоянии. Пуля до сих пор в груди.

Генпрокурор и министр внутренних дел берут дело под личный контроль и отправляют в Одессу усиленную группу следователей. Подозреваемых в нападении быстро задерживают. Их трое. Буквально вчера им избрали меру пресечения два месяца ареста.

"Є великі сумніви, що затримали саме тих, хто причетний до нападу на Олега", - говорит Ольга Решетилова, координатор в Медийной инициативе за права человека.

55 избитых и убитых активистов. Это статистика лишь за один год! Активная гражданская позиция сейчас - становится опасной.

"В сумочці завжди було щось що дозволяє захиститись", - говорит Ольга Решетилова, координатор в медийной инициативе за права человека.

Ольга Решетилова не раз получала угрозы. Ее общественная инициатива занимается военными преступлениями, защитой прав военнослужащих и судами над сепаратистами. Темы, как говорит Ольга, скользкие и очень непростые. Активистка часто бывала в зоне боевых действий. Но в последний год зоной риска для нее стал глубокий тыл.

"В якийсь момент я зрозуміла, що мені не так було страшно в АТО, де я була досить часто як тут в тилу в Києві, коли тобі телефонують з погрозами, коли погрози приходять в мессенджер ти розумієш, що ти беззахисний", - говорит Ольга Решетилова.

Один из способов защитить себя - обратиться к силовикам. Но шансы, что тебе предоставят охрану малы. Как в случае с одесситом Сергем Стерненко. Ему пришлось на насилие отвечать силой. И теперь уже против него открыто уголовное производство о превышении самообороны. К тому же, говорит Ольга, не каждый активист готов дать отпор.

"Якщо ти психологічно почуваєшся жертвою ти ніколи не зможеш захиститися, треба психологічно переключитися на напад", - говорит Ольга Решетилова,координатор в Медийной инициативе за права человека.

Если не удается, тогда приходится менять привычный образ жизни. Безопасности ради:

"Змінювати маршрути, якими ти ходиш постійно змінювати місця, де ти перебуваєш не мати сталого графіку", - говорит Ольга Решетилова.

Все эти хитрости лишь полумера. Пиком нападений на активистов стало лето этого года. И причина этому - безнаказанность заказчиков. Покарать виновных и востановить справедливость активисты и юристы в четверг пришли на Банковую.

"Ми саме сюди прийшли вимагати ефективного розслідування, тому що відсутність покарання злочинців є причиною того, що вони повторюються", - говорит Татьяна Печончик, глава центра информации о правах человека.

Похожие акции протеста провели во Львове и Харькове. География нападений - вся Украина. Да и объектами атак становятся не только активисты. Криминальных дел тысячи. Это уже статистика от Генерального прокурора.

"Розкриття злочинів це не заводський конвейєр це серьйозна оперативна робота. Вина в цій ситуації лежить не тільки на бандитських формуваннях не тільки на неякісній роботі правоохороних органів, а й на атмосфері тотальної ненависті які сіють частина громадських активістів", - говорит Юрий Луценко, Генеральный прокурор Украины.

Он не доволен криминогенной ситуацией в стране, полностью разделяет обеспокоенность активистов и ждет отчета силовиков. Это позиция Петра Порошенко, ее накануне обнародовали в Администрации. А уже сегодня в МВД отчитались. Мол, ждали решений суда. 6 резонансных дел, в том числе об убийстве Ноздровской, Олешка и нападение на Гандзюк - раскрыты.

Но как быть тем, чье дело не попало в раздел резонансных? К примеру, как в случае с Николаем Бычко. Его нашли повешенным в лесу. Этим летом.

"Микола разом із односельчанами боровся за очищення місцевих водойм проти підприємйців які в спайці з місцевою владою забруднювали річку", - говорит Татьяна Печончик, глава центра информации о правах человека.

Поэтому требования активистов остаются прежними - установить заказчиков и наказать виновных по Всем нападениям.

"Люди про яких не розказали журналісти вони залишаються сам на сам з своєю бідою з нападниками. В 90 відсотках навіть нападників не шукають шукають в 2-3 історіях які показують телеканали. Цю ситуацію має взяти під свій контроль президент", - говорит Татьяна Печончик, глава центра информации о правах человека.