О судьбе украинских политзаключенных, которые удерживаются в России, говорили на этой неделе в Нью-Йорке - на площадке ООН. Там проходила сессия Генеральной ассамблеи организации. Какие еще темы и задачи были важными для украинской делегации - знает Дмитрий Анопченко.

Всюду Дональд Трамп. Американский президент без преувеличения был одним из главных ньюзмейкеров генассамблеи этого года. По стечению обстоятельств, именно в сентябре Штаты председательствуют в совбезе, а значит, глава государства получил возможность лично провести заседание совета безопасности ООН. До него такую роль - впервые в истории - выполнял лишь Барак Обама, да и то единожды.

И сейчас Трамп наслаждался возможностью быть в центре внимания, да еще и когда твое лидерство никто не оспаривает. При этом в его заявлениях сделанных и с трибуны, и во время двусторонних встреч - появился месседж, который многих заставил крепко задуматься - финансовую помощь США странам мира кардинально пересмотрят.

Посол США при ООН Ники Хейли пояснила логику шефа.

"Да, США щедры, но именно поэтому, мы намерены быть щедрыми лишь с теми, кто разделяет наши ценности, кто работает с нами, а не с теми, кто пытается ставить нам палки в колеса или, скажем, вообще нас ненавидит", - говорит Ники Хейли, посол США при ООН.

Понятно, что этот прозрачный намек - в первую очередь для Палестины. Но он очень хорошо отражает настроения в администрации Трампа - "быть щедрыми, но не со всеми".

Быть среди тех, с кем Штаты по-прежнему готовы делиться - важно для Украины. Ведь США не только наш стратегический партнер, но и крупнейший поставщик военной помощи. Петр Порошенко в Балтиморе, на церемонии передачи стране патрульных катеров, привел показательную цифр:

"На сегодняшний день мы получили от США более миллиарда долларов на обеспечение безопасности, поддержку реформ в сфере национальной безопасности, поддержку соответствующего закона и его внедрения - что приближает нашу армию к стандартам НАТО", - говорит Петр Порошенко, президент Украины.

"Айленды", которые получили украинские ВМС, суда, которые - по словам военных моряков необходимы стране именно сейчас, когда, как заявляла в ООН украинская делегация, существует реальная опасность, что вслед за Крымом, Россия оккупирует и Азовское море. Переговоры о них вели долгих четыре года, еще год понадобится, чтобы они вышли на боевое дежурство: предстоит ремонт, перевозка через океан на морских платформах, подготовка экипажей, установка новой системы связи, защищенной от радиоперехвата.

"Кораблі бдуть приведені до стану, як нові, наші екіпажі пройдуть підготовку тут, проведуть сетрифікацію за стандартами НАТО - і ми будемо мати два повністю готовий корабля та екіпажа, сертифікованих за стандартами НАТО", - говорит Василий Радчук, начальник управления кораблестроения ВМС Украины.

Обычно визит украинских президентов на Генассамблею ООН ограничивался только лишь посещением Нью-Йорка. В этот раз в программе появился еще один пункт - порт Балтимор. Поскольку история с катерами - логичное продолжение того, о чем Порошенко говорил в ООН. Если не принять срочных мер, то, сдержав наступление на суше, Украина может оказаться в ситуации, когда ее начнут вытеснять с моря.

"Россия подрывает свободу мореходства в Азовском море, трусливо охотясь на коммерческие суда под украинским флагом и флагами других стран и запугивая их. И все потому, что Москва не отказывается от своих планов пробить наземный коридор в оккупированный Крым. Столкнувшись с противодействием, Россия пробует использовать водоемы для нападения с моря. Как уличный хулиган - наносит удар, и если нет реакции, то следует еще один удар", - говорит Петр Порошенко.

Попросив у ООН помощи в ситуации с Азовским морем, а для этого есть международные конференции, главное чтоб выполнялись, Украина в этом году сделала ставку на несколько вопросов - поделился с нами министр иностранных дел, Павел Климкин.

Резолюция по демилитаризации Крыма, освобождение заложников и политзаключенный, об этом президент с главой европейского совета Дональдом Туском подробно говорил, дать новый толчок миротворческой операции, а еще - и это предложение Петр Порошенко обнародовал с ооновской трибуны - Украина настаивает на проведении реформы, которая забирает право вето у тех стран, кто им злоупотребляет.

"На сьогодні, хочете - вважайте мене політично некорректним, але тим не меньше, ООН знаходиться в політичному декадансі. ООН заблокована в контексті прийняття надзвичайно важливих рішень. І ця збройна агресія Росії навчила світ дуже багато чому.", - говорит Павел Климкин, министр иностранных дел Украины.

Изменение правил игры помогло бы быстро развязать многие узлы. Но за это еще нужно побороться. Как минимум, уже сейчас объединяться с союзниками и готовиться к очередному заседанию Генеральной ассамблеи ООН через год.

И еще одна деталь визита президента Украины в США. Одновременно и эмоциональная, и политическая. Петр и Марина Порошенко почтили память Джона Маккейна, посетив кладбище, где похоронен сенатор.

Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко оставил на могиле Маккейна памятный знак ВМС.