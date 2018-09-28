Тему газа и "Нафтогаза" сегодня прокомментировала Юлия Тимошенко. Лидер "Батькивщины" считает, что "Нафтогаз" все-таки будет ликвидирован в ближайшее время, а те решения, которые нынешний менеджмент компании успеет реализовать, - будут отменены, если они противоречат интересам общества.

Обещает Тимошенко не допустить и продажу газотранспортной системы Украины. Напомню, в "Нафтогазе" предложили Кабмину продать 49% акций оператора ГТС

"Перше що ми зробимо - ми ліквідуємо НАК "Нафтогаз" як поседеник який не потрібен, а також якщо НАК "Нафтогаз" понастворює інші посередницькі структури, а він зараз планує це зробити для продажу природнього газу українцям, для потреб людей. Зараз ще одну прокладку будуть створювати, все це буде ліквідовано і українці отримають свій природній газ, який їм належить згідно Конституції, безпосередньо з державної компанії "Укргазвидобування" і по ціні, як мінімум, вдвічі нижчої, що є сьогодні", - говорит Юлия Тимошенко, лидер "Батькивщины"