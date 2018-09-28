Важно упомянуть и следующее. Сколько может стоить газ для украинцев, если выполнить требования МВФ в полном объеме. Кредиторы требуют уравнять цены для населения и промышленности, сейчас для домохозяйств - льготная цена.

Вот предложения на октябрь от "Нафтогаза": если нет задолженности и есть предоплата, то цена 13 тысяч 438 гривен за тысячу кубометров, а если оплата по факту поставки, то дороже 14 тысяч 586 гривен. Просто сравните с ценой для населения 6 тысяч 958 гривен, которая оставалась с прошлой зимы до этого октября.

И если верить главе компании Андрею Коболеву, в ходе переговоров с МВФ представители Украины все-таки пообещали уравнять цены. Но не сразу, а к 2020 году. Мол, компромисс уже есть, а конкретные этапы повышения еще обсуждаются.

Впрочем, не все политики верят, что эти обещания МВФ вообще можно реализовать. Вот как расчеты "Нафтогаза" до 2020 года прокомментировали в оппозиции. Комментарий

"Они все что угодно могут наговорить. Но их уже не будет до 2020 года в своих должностях. Потому что сегодняшний режим абсолютно политически обанкротился. А вот такие движения, как очередное поднятие цены приближает его конец. Нельзя так издеваться над людьми.

При чем здесь цена газа, который добывается в Украине его себестоимость. И импортный газ из РФ или Норвегии. Это абсолютно разные вещи. Хотите сделать единую цену - это в принципе разумно. Смешиваем собственный газ добычи по балансу, его 15 млрд. По цене 100 долларов. Смешиваем 15 млрд импортного газа.

Пусть по цене даже 300 долларов. Получаем цену 200 долларов для всех. И для промышленности и для населения. Исходя из этого рассчитывает субсидии - тогда есть логика. Тогда понятно, что есть справедливость. А взять приравнять цену внутренней добычи к цене 400 долларов, как сейчас закупают на споте, это абсолютно не правильно", - говорит Юрий Бойко, лидер "Оппозиционного блока".