Под Минздравом родственники онкобольных подрались с полицией [ Редактировать ]
Сегодня в украинском Минздраве буквально дошло до драки. Напомню, ведомство Ульяны Супрун пикетируют родственники онкобольных, которые нуждаются в лечении за границей, но не могут получить от государства положенную помощь.
Да, впрочем, не только помощь - даже ответы на элементарные вопросы. Люди живут в палатках под министерством уже 42 дня. И на этой неделе - случилась трагедия. Так и не дождавшись помощи, в умер Владимир Скрипов.
И вот сегодня родственники больных зашли в здание Минздрава, пытаясь встретиться с кем-то из руководства. Но вместо чиновников появились полицейские. Людей снова оттеснили на улицу.
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