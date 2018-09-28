Парковочная сотня готовится к работе в Киеве. Городской совет разрешил 196 сотрудникам транспортного департамента выписывать штрафы и эвакуировать с улиц неправильно припаркованные машины. Подобные решения принимают и в других городах.

Например, в Харькове будут работать 50 инспекторов. Все эти люди должны обеспечить выполнение нового закона, который, ну, по идее его авторов наконец-то наведет в стране порядок с парковкой. Штрафы установили драконовские, эвакуацию обещают немедленную. Коммунальщики даже отчитались, что за первый день действия нового закона Уже эвакуировали 23 автомобиля в столице.

Впрочем, сработают ли все эти меры? И почему этот парковочный закон может обернуться многочисленными судебными тяжбами? Смотрите далее.

Настоять на... 1,5 тысячи! С этой недели в Украине изменились правила стоянки автомобилей.

Теперь за героями парковки будут охотиться специальные инспекторы. Но кроме них - выписать нарушителю "письма счастья" смогут и полицейские, и сами парковщики. Отдавать штраф будут или водителю в руки, или оставят под дворником. Оплатите в течении 10 дней - скидка 50%.

10 минут парковки - бесплатные. Дальше все по прайсу. К примеру, в Киеве сутки стоянки честному водителю обойдутся гривен в 200. Нечестному, в виде штрафа, в несколько раз дороже.

Город поделят на три зоны. Самая дорогая стоянка в Киеве будет в центре -0 гривен час. Но чем ближе к окраине тем дешевле. Похожие правила введут и в других городах.

Оплачивать стоянку можно будет через паркомат, если его нет через мобильное приложение или смс. Наличку обещают отменить, во избежание коррупции. Кроме того, водителям предложат и абонеметные талоны. К примеру, стоимость месячной карты на парковку в центре Киева будет стоить 630 гривен.

А вот стоимость штрафов выглядит еще внушительнее. От 250 гривен до 2 тысяч. Постояли 10 минут и не заплатили наказание 200 грн. Час парковки на местах для инвалидов 300!

На дороги вернут эвакуаторы. Автомобиль могут забрать на штрафпрощадку, если: он стоит во втором ряду, на трамвайных или железнодорожных рельсах, на мосту, пешеходном переходе, на полосе общественного транспорта или на выезде. И тогда "освобождение" своей машины обойдется владельцу тысячи в 3.

Освободят ли эти новшества городские дороги от припаркованных машин? Сомнительно. Ведь, хотя внешние проявления инициативы - зонирование городов или штрафы под дворниками выглядят весьма по-европейски, все остальное очень по-нашему.

Новые поборы уже вводят, а вот новые парковочные площадки, которых катастрофически не хватает, пока только обещают. Да и как заработают новые правила - пока вопрос. Ведь в Украине до сих пор нет технических регламентов фото- и видеофиксации.

А значит штраф за парковку можно будет легко оспорить в суде. Будут проблемы и с эвакуацией машин. Формально - это ведь не наказание за нарушение, а освобождение дороги или тротуара, поэтому и "выкуп" за эвакуированную машину могут признать незаконным.

Но главный вопрос - "евробляхи". Платить штрафы за нарушения на таких машинах должен будет тот человек, который официально ввез машину в страну, даже если и не он нарушитель. А это значит, что сотни тысяч реальных нарушителей смогут уйти от ответственности.