Литр молока, 4 яйца, 1 луковица и 1 морковь с капустой. И все это на неделю. Из одежды - один свитер в три года. А из новинок - пачка успокоительного.

Именно такой набор необходимого для жизни уже 20 лет предлагают украинцу в потребительской корзине. При этом как прожить с таким меню - рецепта не дают, но и давно устаревших норм не меняют.

Хотя суд по иску правозащитников и признал украинскую потребительскую корзину незаконной, но в Минэкономики подали кассацию. И фиктивные по сути нормы - и дальше формируют прожиточный минимум в стране.

Чтобы показать их оторванность от реалий современного цивилизованного мира Феруза Бегматова решила провести эксперимент. Она передала украинскую корзину в Великобританию. Чтобы там англичане попробовали пожить по-нашему, по-украински.

Это Дэвид.

Он молодой британец, среднего достатка. Мы предложили ему на недельку почувствовать себя среднестатистическим украинцем. Суть эксперимента поменяться потребительскими корзинами двух стран. В Лондон поедет украинский набор.

А в Киев - британский.

"О круто, прибыла моя поставка на неделю. Ничего себе, довольно большой и тяжелый. давайте посмотрим, что именно мне прислали", - говорит Эддис, житель Лондона.

Украинская корзина - яркий пример стабильности. Меняются цены и реалии, но проднабор уже 20 лет неизменный! Лишь в 2016 добавили успокоительное. Что впрочем, не спасло власть от народного гнева. Правозащитники доказали в суде, что потребительская корзина в Украине давно отвечает жизненным требованиям! И фактически является фикцией, хотя на ее основе и формируют прожиточный минимум!

"Відбулося 10 судових засідань. Судами апеляційної інстанції встановлено, що в Україні формувався кошик незаконно", - говорит Станислав Баркин, правозащитник.

Теперь правительство должно пересмотреть ее содержание. Но в Минэкономики подали кассационную жалобу в Верховный суд. Поэтому пока вопрос не решен.

А вот в Великобритании, не в пример Украине, не так консервативны. И обновляют корзину каждый год!

Ежемесячно в 150 регионах королевства Управление национальной статистики собирает и обрабатывает информацию о ценах, чтобы подсчитать уровень инфляции и вычислить прожиточный минимум. При этом учитывают и вкусы, и пожелания британцев. В этом году добавили малину и исключили пирог со свининой - все ради здорового питания.

Как ни крути, а поменяться, было хорошее идеей.

Звоним узнать, пришла ли наша корзина в Лондон? Ну, видимо, пришла,

Ведь, ни мобильная связь, ни интернет в потребительской корзине украинца - не предусмотрены.

Ну что ж - пришло время сравнить несравнимое.

Титр дэвид Эддис, житель Лондона

"Хм, хорошо, здесь много вещей, которые я не узнаю, надо рассмотреть поближе. Не уверен, что это, какие-то зерна ", - говорит дэвид Эддис, житель Лондона.

Дэвиду, который и раньше жил небогато, следующую неделю придется познавать новые грани минимума.

"Вот такая порция - это совсем немного еды на весь день, так что это будет интересно", - говорит Дэвид Эддис житель Лондона.

А рацион на неделю - 4 яйца, 4 сосиски, плошка риса и гречки. Луковица, морковка и капуста. Немного мяса и целый литр молока. Мы собрали для Дэвида самые привлекательные позиции из предложенного в украинской корзине - на сумму из расчета 1777 грн в месяц.

"Да уж, даже для одной подачи - свинины совсем немного. На две ложки примерно. Это скорее размер для ресторана "Мишелен", - говорит Дэвид.

Или для молекулярной кухни. Ведь для нормальной жизни обычного человека - этого очень мало.

"Те социальные роли, которые мы выполняем, требуют энергии. Объем пищи должен составлять два литра в течение дня, распределенный в четыре приема", - объясняет Лариса Бойченко, гастроэнтеролог.

"Мне придется обойтись без завтрака во вторник и четверг, и очень легко обедать, а в субботу обойтись без него", - говорит Дэвид Эддис, житель Лондона.

А вот англичанам, кроме базовых продуктов предлагают ананас, филе белуги и авокадо. Отдельно пирог-киш и даже заграничные блюда.

В британской корзине - котлета по-киевски!

"Я думаю, что буду довольно голодным к концу недели, к тому же все очень скромно".

Да-да, и не забудьте еще про рекомендованное врачами четырехразовое питание… Понедельник, среда, пятница, воскресенье.

Но спиться с горя не получится! Алкоголь в украинской корзине просто не предусмотрен!

Зато успокоительными - обеспечили

Модничать Дэвиду тоже не удастся. Украинцам разработчики корзины предложили 1 свитер на три года, и пару трусов - на три месяца.

А в британской учли даже леггинсы для йоги и абонемент в спортзал.

Хоть туалетной бумагой не обделили. Ее положено по 2 метра в день! Действительно, зачем ее столько с таким-то питание.

С нормами расхода воды тоже придется туго. 8 литров в день: 2 литра - попить, 2 - на готовку и 4 - чтобы помыться...

На этом этапе сравнения становятся просто невозможными. Потому что в британской корзине поместились - и мытье окон, и билеты на футбол, и даже услуги садовника. А еще - поездки за границу, услуги няни, бассейн, катание на лошадях и боулинг.

О такой корзине украинцы, конечно, даже не мечтают. И все же она должна хотя бы немного приблизится к реальным потребностям человека.