Миссия невыполнима: британец попытался выжить на потребительской корзине украинцев (видео) [ Редактировать ]
Литр молока, 4 яйца, 1 луковица и 1 морковь с капустой. И все это на неделю. Из одежды - один свитер в три года. А из новинок - пачка успокоительного.
Именно такой набор необходимого для жизни уже 20 лет предлагают украинцу в потребительской корзине. При этом как прожить с таким меню - рецепта не дают, но и давно устаревших норм не меняют.
Хотя суд по иску правозащитников и признал украинскую потребительскую корзину незаконной, но в Минэкономики подали кассацию. И фиктивные по сути нормы - и дальше формируют прожиточный минимум в стране.
Чтобы показать их оторванность от реалий современного цивилизованного мира Феруза Бегматова решила провести эксперимент. Она передала украинскую корзину в Великобританию. Чтобы там англичане попробовали пожить по-нашему, по-украински.
Это Дэвид.
Он молодой британец, среднего достатка. Мы предложили ему на недельку почувствовать себя среднестатистическим украинцем. Суть эксперимента поменяться потребительскими корзинами двух стран. В Лондон поедет украинский набор.
А в Киев - британский.
"О круто, прибыла моя поставка на неделю. Ничего себе, довольно большой и тяжелый. давайте посмотрим, что именно мне прислали", - говорит Эддис, житель Лондона.
Украинская корзина - яркий пример стабильности. Меняются цены и реалии, но проднабор уже 20 лет неизменный! Лишь в 2016 добавили успокоительное. Что впрочем, не спасло власть от народного гнева. Правозащитники доказали в суде, что потребительская корзина в Украине давно отвечает жизненным требованиям! И фактически является фикцией, хотя на ее основе и формируют прожиточный минимум!
"Відбулося 10 судових засідань. Судами апеляційної інстанції встановлено, що в Україні формувався кошик незаконно", - говорит Станислав Баркин, правозащитник.
Теперь правительство должно пересмотреть ее содержание. Но в Минэкономики подали кассационную жалобу в Верховный суд. Поэтому пока вопрос не решен.
А вот в Великобритании, не в пример Украине, не так консервативны. И обновляют корзину каждый год!
Ежемесячно в 150 регионах королевства Управление национальной статистики собирает и обрабатывает информацию о ценах, чтобы подсчитать уровень инфляции и вычислить прожиточный минимум. При этом учитывают и вкусы, и пожелания британцев. В этом году добавили малину и исключили пирог со свининой - все ради здорового питания.
Как ни крути, а поменяться, было хорошее идеей.
Звоним узнать, пришла ли наша корзина в Лондон? Ну, видимо, пришла,
Ведь, ни мобильная связь, ни интернет в потребительской корзине украинца - не предусмотрены.
Ну что ж - пришло время сравнить несравнимое.
Титр дэвид Эддис, житель Лондона
"Хм, хорошо, здесь много вещей, которые я не узнаю, надо рассмотреть поближе. Не уверен, что это, какие-то зерна ", - говорит дэвид Эддис, житель Лондона.
Дэвиду, который и раньше жил небогато, следующую неделю придется познавать новые грани минимума.
"Вот такая порция - это совсем немного еды на весь день, так что это будет интересно", - говорит Дэвид Эддис житель Лондона.
А рацион на неделю - 4 яйца, 4 сосиски, плошка риса и гречки. Луковица, морковка и капуста. Немного мяса и целый литр молока. Мы собрали для Дэвида самые привлекательные позиции из предложенного в украинской корзине - на сумму из расчета 1777 грн в месяц.
"Да уж, даже для одной подачи - свинины совсем немного. На две ложки примерно. Это скорее размер для ресторана "Мишелен", - говорит Дэвид.
Или для молекулярной кухни. Ведь для нормальной жизни обычного человека - этого очень мало.
"Те социальные роли, которые мы выполняем, требуют энергии. Объем пищи должен составлять два литра в течение дня, распределенный в четыре приема", - объясняет Лариса Бойченко, гастроэнтеролог.
"Мне придется обойтись без завтрака во вторник и четверг, и очень легко обедать, а в субботу обойтись без него", - говорит Дэвид Эддис, житель Лондона.
А вот англичанам, кроме базовых продуктов предлагают ананас, филе белуги и авокадо. Отдельно пирог-киш и даже заграничные блюда.
В британской корзине - котлета по-киевски!
"Я думаю, что буду довольно голодным к концу недели, к тому же все очень скромно".
Да-да, и не забудьте еще про рекомендованное врачами четырехразовое питание… Понедельник, среда, пятница, воскресенье.
Но спиться с горя не получится! Алкоголь в украинской корзине просто не предусмотрен!
Зато успокоительными - обеспечили
Модничать Дэвиду тоже не удастся. Украинцам разработчики корзины предложили 1 свитер на три года, и пару трусов - на три месяца.
А в британской учли даже леггинсы для йоги и абонемент в спортзал.
Хоть туалетной бумагой не обделили. Ее положено по 2 метра в день! Действительно, зачем ее столько с таким-то питание.
С нормами расхода воды тоже придется туго. 8 литров в день: 2 литра - попить, 2 - на готовку и 4 - чтобы помыться...
На этом этапе сравнения становятся просто невозможными. Потому что в британской корзине поместились - и мытье окон, и билеты на футбол, и даже услуги садовника. А еще - поездки за границу, услуги няни, бассейн, катание на лошадях и боулинг.
О такой корзине украинцы, конечно, даже не мечтают. И все же она должна хотя бы немного приблизится к реальным потребностям человека.
по теме
Отравление Скрипаля: следователи вышли на еще одного подозреваемого
Британские следователи вышли на еще одного подозреваемого в деле о покушении на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери. Оказывается, еще и третий российский разведчик приезжал посмотреть на, так сказать, "Солберийский собор".
Девушка покончила с собой, оставив загадочное послание
Известная в профессиональных кругах наездница покончила с собой, оставив загадочное послание
Паризький бджоляр облаштував пасіки на дахах міста
Мед із присмаком Парижа. Французький бджоляр облаштував пасіки на дахах у середмісті столиці. Його мед купують провідні кухарі, адже він виявився кориснішим і навіть чистішим за зібраний із польових рослин. У чому секрет - дивіться далі
Отруєння Скрипаля: спецслужби ідентифікували третього підозрюваного
Чоловік, ім'я якого не розголошують, також був співробітником ГРУ й приїжджав до Солсбері, аби зробити розвідку на місцевості ще до прибуття Петрова і Боширова. Припускають, що він допоміг спланувати напад перед тим, як нервово-паралітичну сполуку "Новічок" ввезли на територію Британії
Отруєння Скрипаля: британські спецслужби ідентифікували третього підозрюваного
Британські спецслужби ідентифікували третього підозрюваного в отруєнні колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії
Французький бджоляр облаштував пасіки на дахах Парижу
Мед із присмаком Парижа. Французький бджоляр облаштував пасіки на дахах у середмісті столиці. Його мед купують провідні кухарі, адже він виявився кориснішим і навіть чистішим за зібраний із польових рослин. У чому секрет - дивіться далі