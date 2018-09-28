На Донбассе не прекращаются и обстрелы. Только за минувшие сутки боевики больше 20-ти раз открывали огонь по украинским позициям. Наш военкор Игорь Левенок побывал на одном из самых горячих направлений. Луганская область, Крымское. Давайте посмотрим его репортаж - с передовой.

Луганская область. Северное направление операции объединенных сил. Передовые позиции в районе Крымского. Каждый день этот поселок появляется во фронтовых сводках. Обстрелы, бои и даже попытки штурма украинских позиций. Что происходит на этом участке фронта? Почему враг так отчаянно пытается выбить отсюда наших солдат?

Население Крымского - около семи сотен человек. Поселок расположен в низине. Там относительно спокойно. Линия фронта в этом районе пересекает реку Северский Донец. В нескольких километрах восточнее Крымского господствующие высоты заняли украинские войска. Образовался выступ, по военной терминологии - плацдарм, который угрожает окружением временно оккупированному Славяносербску. Центр противостояния находиться здесь.

"Ну, мы здесь стоим, получается, как в аппендиците тут у нас, грубо говоря, идет тройное окружение. Они щупают у нас здесь слабые места, но у них не получиться, потому что у нас здесь пацаны все стоят и уже знают что делать", - говорит Денис военнослужащий вооруженных сил Украины.

Огонь из минометов и бронетехники, вылазки пехоты и удары артиллерии - это то, чем враг "щупает слабые места" в обороне украинцев. Деревья вокруг иссечены пулями, везде свежие воронки.

"Надо же и давать ответ, надо же, чтобы не пролезли они сюда через поле, тут дистанция вообще считай, что они рядом вообще возле тебя. Вот тут позиции себе больше делают, подрывают что-то подкапываются", - говорит Николай, военнослужащий вооруженных сил Украины.

Боевые действия на этом направлении не утихают. Наемники пытаются выровнять линию фронта. Но безуспешно. Настоящая война здесь начинается ночью. Днем - есть время познакомиться с бойцами.

Лайф (хочу быть на передовой и делать что-то полезное только здесь и все, штабы мне это не надо)

Это Денис. Ему 24. Он командир. И слова Дениса вовсе не кураж и не мальчишеский задор. Он киборг. На войне с первых дней. За плечами четыре года ожесточенных боев. Оборона Донецкого аэропорта. (

"Из девятнадцати человек осталось трое живых с группы. - С твоей? - Да".

Сейчас армия для Дениса все. Это и дом и работа. Работа опасная, но парень шутит - он хорошо стреляет. Да и армия уже не та. Говорит: голыми руками их не возьмешь.

"Даже сказал бы триста процентов есть изменения, во-первых подготовка у людей есть, обеспечение много есть, техники побольше, ну и по поводу материального то на много лучше чем было раньше", - говорит Денис, военнослужащий вооруженных сил Украины

Командир уверяет, все бойцы - мотивированные. Живут, как большая армейская семья. Здесь по-другому нельзя.

"Уважение наверное, самое главное уважение, допустим я уважаю этого человека, потому что я уверен в этом человеке потому что он рядом и он всегда окажеться рядом, а вот допустим я приду на гражданку я просто потеряюсь", - говорит Антон, военнослужащий вооруженных сил Украины.

Бойцы заряжают оружие. На позицию опускаются сумерки. Словно по расписанию, враг начинает стрелять. Сначала по соседней позиции.

Несколько минут - и пули свистят уже и над нашей позицией.

Особенность этих позиций заключается в том, что наши военные здесь находяться в полукольце и им по сути приходиться держать почти круговую оборону и вот такое здесь происходит каждый день.

Командование дает разрешение на ответный огонь.

Противник немного успокаивается

"Абсолютно не страшно. А чего? Я уже за свою жизнь многое повидал, страшно когда придут на нашу землю непонятно кто и будет здесь командовать", - говорит Александр, военнослужащий вооруженных сил Украины

Ребята только к полуночи идут по очереди в блиндаж отдыхать.

"По кругу получается дежурим. - Целую ночь, не отходя от пулеметов? - Да".

Несколько часов на сон и снова к оружию. Такая работа. Всех желающих на гражданке бойцы приглашают присоединиться.

"Есть вакансии? - Есть, найдем. Для всех желающих найдется место".