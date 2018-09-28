Путь мигранта: кто едет зарабатывать в Украину? [ Редактировать ]
Почти четверть миллиона человек. Именно столько иностранцев за год приехали жить и работать в Украину. В последнее время много говорят об оттоке людей из Украины, а вот о мигрантах, которые приезжают к нам - гораздо реже.
Кто эти люди? И что ищут в нашей стране? Из каких стран едут больше всего? Третий материал нашего сериала о мигрантах - от Елены Зориной. Выбравшие Украину.
Ради больших денег или за бескорыстным вдохновением.
"Украинцы читают больше, более поэтичны. Я нахожу это очень привлекательным", - говорит Марк Реймонд Уилкинс швейцарско-американский режиссер.
На заработки, как наши, в ту же Польшу.
"Дуже багато будівельників", - объясняет Алексей Позняк, завсектором миграционных исследований Института демографии и социсследований им. Птухи НАН Украины.
А то и вовсе ради любви.
"Я очень сильно люблю Украину", - признается частный предприниматель из Турции Саваж Четын.
Из Турции или Швейцарии, России или далекой Америки. Для работы в правительстве, на госпредприятиях, в общепите или на стройке.
Почему иностранцы едут жить и работать в Украину? А некоторые остаются здесь навсегда.
"Кількість емігрантів, які перебувають на обліку на середину року цього року перевищувала 270 тисяч осіб. Найбільше це Російська Федерація, Туреччина, Китай, Індія. Весь спектр країн Азії і Африки", - говорит Алексей Позняк завсектором миграционных исследований Института демографии и социсследований им. Птухи НАН Украины.
"Это моя жена, сестры дочка, сестра, это мама. Это мой сын. Эмир Мулла Али Четын. А сейчас еще будем говорить Маркиян".
Саважа из турецкого Кемера в Украину позвали дела сердечные. Теперь по выходным он в Житомире, где живут жена Оксана и 9-летний сын. А по будням в Киеве - пытается наладить небольшой бизнес.
"Шаурма, каурма, турецкий котлета, бургер", - говорит Саваж Четын, частный предприниматель из Турции.
В Украине, говорит, нравится почти все.
"Люди очень горячие. Погода. Лес очень много. Я люблю холод", - говорит Саваж Четын, частный предприниматель из Турции.
Да и с языком проблем не было.
"Моя жена меня учила, ее мама учила. Украинский буду учить уже. 46.24 Говорят это: "Будь ласка", "кохаю тебе я" вот это люблю".
"Да, я продал свою квартиру в Берлине... - Ваш пентхаус! - Да, я продал мой пентхаус в Берлине, чтобы получить свободу и создавать новые прекрасные проекты здесь, в Киеве".
Он жил в Берлине и Нью-йорке, а два года назад решился на переезд в неизведанную Украину.
"Я увидел старое здание с башней в стиле Гарри Поттера. И там висел плакат с красной надписью: "Продаж". Здесь можно увидеть Рейтерскую, Стрелецкую, Ярослав Вал, и вот эту леди, я до сих пор не уверен, это Леся Украина".
Это известный кинорежиссер, победитель Каннского фестиваля и номинант на Оскар - Марк Уилкинс.
"Бон Вояж самый успешный мой фильм и наиболее важный для меня".
Теперь он снимает кино и пишет сценарии в Украине.
"Когда началась аннексия Крыма, я разозлился - как это посмели подло отобрать часть страны! Потом - война, и тогда впервые в жизни я захотел стать солдатом, чтобы защитить страну. Я подумал, что я могу сделать, я же режиссер, мы создали этот ролик вместе с друзьями, это не реклама, это как заявление о необходимости защищать Украину Я даже потратил на него свои деньги".
В Украине Марк больше всего ценит историю. Поэтому в своем киевском жилище почти все сохранил аутентичным.
"Вот эти старые батареи - мы их сняли, помыли, покрасили, та же история была с окнами. Это же касается пола, паркет, наверное, был положен здесь в 60-х. - А что на счет вашей библиотеки? - Библиотека - это моя жизнь в книгах. Детские книги. Школьные книги. Вы знаете Персиваля и Фауста Гете? Также мои киноучителя. Биографии моих любимых режиссеров: Стенли Кубрика, Хичкока, Полански... И современные, украинские... Например, Ворошиловград Жадана. А здесь, в ванной, у меня есть модель моей яхты, которая осталась в Нью-Йорке. Она называется "Поиск" - А что Вы пытаетесь найти здесь, в Украине? - Я хочу быть полезным вашей стране".
В Киеве Марк с друзьями открыл арт-галерею. Продвигает молодые таланты.
"Мне нравится, что в Украине есть пространство для создания новых вещей", - говорит Марк Реймонд Уилкинс, швейцарско-американский режиссер.
Украинский пока не выучил, лишь пару слов.
"Дякую, до побачення, до свидания. - И вот почему я еще не учу ваш язык, украинцы с удовольствием практикуют со мной свой английский".
Да и нашу национальную кухню пока не прочувствовал.
"Какое Ваше любимое блюдо здесь? - Хинкали... - Это же грузинское блюдо! Не украинское!!! - Буду честным с Вами, я люблю сырники на завтрак с вкусным джемом, осенью люблю борщ... Но я чувствую, что украинская кухня до сих пор не проснулась после зимней спячки".
Но возвращаться в Европу или Америку пока не собирается. Полон вдохновения и идей.
"Сейчас я занят подготовкой моего первого художественого фильма, это телеверсия романа "Святой невозможных причин", написанная голландским писателем, нью-йоркская история, но главная женская роль у украинки Кристины. И в тоже время я пишу сценарий к своему следующему фильму, рабочее название "Электрическая девушка", это уже полностью украинская история", - делится планами Уилкинс.
Он работал с Beyonce и снимал клипы для Робби Уильямса и Пинк. Оператор-постановщик Дерик Тан оставил квартиру в центре Лондона - и переехал на киевский Подол. Все ради проекта всей его жизни.
"Я работаю над мультсериалом по детской книге, которую сам написал. Это проект для детей 3-5 лет. Производство здесь гораздо дешевле, чем в других странах", - говорит Дерик Тан, оператор-постановщик из Великобритании.
Он много путешествовал и жил разных странах.
"Сначала мои друзья сказали, что я сошел с ума, когда решил приехать сюда. В смысле, ты решил жить в Украине? Ты ненормальный? Почему Украина?" - рассказывает Дерик Тан, оператор-постановщик из Великобритании.
Украину, говорит Дерик, искренне полюбил.
"Во-первых, люди. Они не похожи на англичан и европейцев, они скромные. Очень любознательные и милые. Я люблю ваш климат. Мне очень нравится Подол, потому что он напоминает мне Лондон и Нью-Таун в Сиднее, и Гамбург. Тут есть особая энергетика, которая напоминает мне родной дом".
Хотя некоторые вещи - вызывают постоянную злость. Например, коррупция и очевидная разница между богатыми и бедными.
"Водители на крутых машинах с затемненными окнами, они едут, не уважая других людей. Им все равно, если их остановят за нарушение - заплатят взятку и все решено. В моей стране за такую езду лишают водительских прав. Ваши дороги ужасны. Деньги тратятся совсем не на то, что на самом деле нужно".
А вот прогулки пешком и общественный транспорт Дерик полюбил. Говорит, он комфортный и дешевый. И кухню тоже.
"Я как типичный иностранный турист люблю борщ красна".
Еще Дерик с удовольствием ходит на базар.
"Можно, пожалуйста 200 грамм финики?... - Вы знаете что это? - Тыква! - На украинском? - Я не знаю! - Гарбуз! - Я знаю, вот это желтое - облепиха".
"Ваши овощи имеют другой вкус, они очень вкусные. У нас, в Англии, они не такие, в них много химии, пестицидов".
Уезжать Дерик пока не собирается. Мечтает изменить отношение детей к будущему и именно здесь закончить свой проект.
"На улице, второе, два гостя, 7 брускет, одна раз есть? - Да, да! - Хорошо".
Он открыл кусочек Италии... в Одессе.
"Вот такой продукт сейчас есть".
Рецепты в его ресторане как дома.
"Это семейное традиционное, либо бабуля, либо мама".
Ресторатор в третьем поколении Роберто Амароли уже почти щирый украинец. И язык выучил, и традиции. Итальянец переехал в Украину 9 лет назад, влюбился.
Сначала Крым, потом Киев и вот Одесса. Привыкнуть, говорит, было сложно. Но теперь оценил низкие, по сравнению с Европой, налоги и благодарных клиентов.
"Большие возможности по бизнесу. И как шеф-повара, и как бизнеса самого. Я планирую, не знаю, сколько времени, открывать школу кулинарную", - говорит Роберто Армароли.
Уезжать Роберто точно не собирается. Но грустит, что украинцы из-за безвиза кинулись покорять Европу.
"Есть миграция официантов, поваров, много уехали. Я рад за них, просто у нас теперь проблема".
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