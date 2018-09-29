Километровая пробка: на Бориспольской трассе перевернулся грузовик (фото) [ Редактировать ]
На Бориспольской трассе образовалась многокилометровая пробка из-за перевернутого грузовика с песком. Предварительно, водитель не справился с управлением в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщил собственный корреспондент "Подробностей" в субботу, 29 сентября.
На место происшествия прибыли правоохранительные органы. На данный момент полиция устанавливает причины аварии.
Фото: Подробности
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