На Бориспольской трассе образовалась многокилометровая пробка из-за перевернутого грузовика с песком. Предварительно, водитель не справился с управлением в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщил собственный корреспондент "Подробностей" в субботу, 29 сентября.

На место происшествия прибыли правоохранительные органы. На данный момент полиция устанавливает причины аварии.

Фото: Подробности