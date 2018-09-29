13 раз боевики атаковали позиции объединенных сил на Донбассе. Стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Было неспокойно возле 10 населенных пунктов. В том числе в районе Крымского, Красногоровки, Широкиного и Авдеевки. Больше расскажет Игорь Левенок.

"Сейчас они нас видят хорошо. - Могут жахнуть? - Могут!"

Армейский внедорожник мчится вдоль линии соприкосновения. Окраины Авдеевки. Здесь скорость - это жизнь. "Глаза" противника в соседней лесопосадке. Стоит замедлиться и машина превращается в отличную мишень.

"Ну, вот так мину могут кинуть. Если у них на позиции стоят минометы, тут и ПТУРами ловили машины".

Проскочили. "Нулевая" позиция армейцев. Бойцы в окопах, у пулеметов. Обстрел может начаться в любую минуту.

"Одного разу вони більше працюють вечорами, іншого разу можуть вдень, неочікувано. Вони чітко знають коли літають безпілотники ОБСЄ. В ці моменти вони не працюють ніколи. Ніби їм надають інформацію", - рассказывает Виталий, военнослужащий ВСУ.

"Да нет тут никакого перемирия. Заезжают танки, ездят вот тут каждое утро, где фильтровальная. Вон там, в карьере - там слышно, как заводится танк, как выезжает, как гусеницы торохтят. Танки у них тут", - рассказывает Алексей, военнослужащий ВСУ.

Алексей Мачанкаладзе, позывной "Грузин". Уехал из Абхазии, которую оккупировали российские войска. С 1994 года живет в Харькове. В украинскую армию пошел добровольцем. Говорит, с общим врагом имеет давние счеты.

"Пришлось идти воевать, там же тоже воевали. У меня там братья, сестры. Два брата у меня воевали, когда в Грузии, в Абхазии была война. Один брат у меня инвалид - нет двух ног", - рассказывает Алексей, военнослужащий ВСУ.

А младший брат Алексея, Георгий в соседнем окопе. Пулеметчик. Говорит, так уж принято у грузин, защищать родину идут все мужчины в семье, которые могут воевать.

"Друг за друга стоим и будем стоять до последнего. - А контракты подписали на сколько? - Я на три года и брат тоже на три", - говорит Георгий, военнослужащий ВСУ.

На днях Алексей заметил вражескую разведгруппу. Наемники пытались подобраться к украинской позиции. Георгий открыл огонь. Боевикам не поздоровилось.

"Они вышли - два человека, но никто не заметил, что там еще третий сидел в верхней посадке, и там еще группа была. А я как раз был тут на "глазах" - увидел", - рассказывает Алексей, военнослужащий ВСУ.

"Нанесли вогневий удар. Тіло впало і бачили, як дві людини тягнули цього третього за собою", - рассказал Виталий, военнослужащий ВСУ.