Во Львовской области провели масштабные учения пожарных [ Редактировать ]
Учебная тревога. Во Львовской области студенты-пожарные учились тушить огонь в многоэтажках. При чем в условиях, максимально приближенных к реальным. Все видела наш корреспондент Галина Якушко.
Окраина города Яворов. Горит заброшенное здание 8 этажного дома. Его подожгли специально, под контролем пиротехников.
"Потерпілі з 6 поверху, не створюйте паніки! Вас буде врятовано!"
20 машин спецтехники одна за одной подъезжают к горящему зданию. Около полусотни студентов университета безопасности жизнедеятельности разматывают рукава и подключают их к гидрантам.
"Живемо у тому будинку! Я на 3, а він на 4 поверсі. Прийшов до мене в гості, а тут пожежа", - говорит Евгений, курсант Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности.
Потерпевших с верхних этажей спускают по пожарной лестнице, а тех, кто по сценарию пострадал - привязывают к специальным носилкам и по веревке спускают на землю.
"Так, ще один карабін дайте мені. Карабін, акуратно".
Тем, кто оказался на нижнем этаже, приходится прыгать прямо из окна.
"Я як перехрестився, та й стрибнув", - говорит Евгений, курсант Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности.
На площадке дежурят медики. Они проверяют состояние пострадавших. На руки каждому надевают браслеты.
"Спинальна травма, мобільний госпіталь. Це стадія їхнього стану: зелена це сама легша, жовті - середньої важкості, червоні - важкі".
С условными пострадавшими работают психологи. Они здесь тоже учатся.
"Є олівці для малювання, це для того, щоб якщо є якісь потерпілі маленькі діти, є іграшки в валізі, є чай, стаканчики. Чай має бути зразу готовий, є кава, є цукор, є іконки - бо є люди, які віруючі - вони потребують зразу молитви", - рассказывает Наталья Семенюк, студентка Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности.
По сценарию учений в подвале здания нашли нелегальную химлабораторию. Из-за этого якобы и произошел взрыв.
"Встановлюється якого типу та хімнебезпечна речовина, проводяться якісь інші небезпечні дії і в результаті - після проведених робіт обов'язково всі люди мають пройти через кабіну дегазації чи деконтамінації", - говорит Дмитрий Чалый, преподаватель Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности.
За учениями следят профессиональные пожарные из стран Европейского союза : Польши, Чехии, Литвы, Латвии. Говорят - профессия пожарного рискованная: идеально подготовиться невозможно.
"К большим несчастьям, к большим катастрофам конечно подготовиться очень сложно. В наши дни бывает так, что катастрофы бывают очень комплексные, сложные и конечно на 100 процентов подготовится невозможно", - говорит Агрис Шуманис, сотрудник Рижской пожарной службы.
Учения продлятся несколько дней. Студенты познакомятся также с работой пожарного танка. Его используют для тушения пламени на арсеналах и в лесах.
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