Массовой дракой завершились демонстрации сторонников и противников независимости Каталонии.

Сегодня в Барселоне организовали марш - в благодарность полицейским за их работу во время референдума. В это же время сторонники независимости Каталонии провели свою акцию.

Местный совет пытался избежать конфронтации - заставил организаторов с обеих сторон изменить маршрут. Однако оба митинга все равно закончились в одном месте - в центре города.