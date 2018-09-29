Демонстрации в Барселоне переросли в массовые беспорядки [ Редактировать ]
Массовой дракой завершились демонстрации сторонников и противников независимости Каталонии.
Сегодня в Барселоне организовали марш - в благодарность полицейским за их работу во время референдума. В это же время сторонники независимости Каталонии провели свою акцию.
Местный совет пытался избежать конфронтации - заставил организаторов с обеих сторон изменить маршрут. Однако оба митинга все равно закончились в одном месте - в центре города.
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