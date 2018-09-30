Обстрелы на Донбассе не утихают. Сегодня по состоянию на шесть вечера боевики открывали огонь уже шесть раз. Били из гранатометов и пулеметов крупного калибра. Украинским военным приходилось отвечать на провокации. С передовой - материал Игоря Левенка.

"Русские уехали, а эти теперь сидят ниже воды, тише травы и ничего не делают".

Окраина Авдеевки. Недалеко от Ясиноватской развязки. Это передовая, где почти каждый метр земли залит кровью украинских солдат.

Бойцы говорят - сейчас здесь тишь да гладь. По сравнению с тем, что было еще полтора месяца назад. Время от времени постреливают вражеские снайперы, но к этому уже привыкли.

"Ребята на посту были, ну пролетело два или три раза, одиночными снайперскими, и по позиции", - говорит Алексей, военнослужащий ВСУ.

"Работает крупнокалиберный пулемет, стрелковое. У нас просто дистанции такие, что достаточно и автомата Калашникова", - говорит Александр, военнослужащий ВСУ.

О войне и диспозициях сторон нам рассказывает Александр. Тридцать лет. Он офицер. Из Краматорска. В армии с начала боевых действий.

"Ну, у меня история стандартная - простого человека, простого мужчины, у которого были свои цели, было свое будущее, которое не связанно с войной, а четырнадцатый год все перечеркнул...", - говорит Александр, военнослужащий ВСУ.

История Александра может и стандартная, но не совсем... Он магистр политологии и философии, а еще закончил академию госуправления при президенте Украины. Но сейчас в форме и с автоматом. На передовой. В подчинении рота солдат.

"Мне нужно уже защищать кандидатскую, сдавать планы, а я просто посмотрел и мне стало скучно. Вот, реально скучно. Потому что для воевавших мужчин - война никогда не заканчивается. И я для себя такую формулу выработал, что я когда по мобилизации пошел на войну, я здесь политикой больше занимался, чем на кафедре политологии", - говорит Александр, военнослужащий ВСУ.

Война непременно закончится нашей победой. Александр в этом уверен. Анализирует как политолог и как военный. Нужен момент. И армия, из опытных бойцов, которая у нас у же есть.

"Если в какой-то период, если политическая ситуация сложится в нашу сторону и может нам придется выдавливать противника и забирать свою территорию - это будет говорить об активной фазе войны, то многие вернутся", - говорит Александр, военнослужащий ВСУ.