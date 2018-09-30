Праздник урожая - Слобожанскую ярмарку устроили в Харькове. Свою продукцию презентовали более семи сотен предпринимателей.

Чем удивили горожан - видели наши корреспонденты.

Слобожанская ярмарка проходит уже 15-й год подряд. На этот раз дары осени представили 27 районов Харьковской области. Каждый участник хвастается своим урожаем.

"Рік був дуже не простий в плані погодних умов. І нам тільки дякуючи Богові, нам гріх скаржитися, ми отримали прекрасний врожай ранніх зернових, прекрасний урожай соняшнику, прекрасний урожай винограду і яблук", - говорит Степан Масельский, председатель Балаклейской районной госадминистрации.

На праздник урожая приехали и европейские гости. Глава области - Юлия Светличная уверена - их есть чем удивить.

"Ми маємо непогані врожаї сільгоспкультур овочів - будемо забезпечені усім необхідним. І звичайно будемо розвивати аграрну сферу. Адже і урядом запроваджується сьогодні різні механізми для того, щоб стимулювати агробізнес, і для того щоб стимулювати тваринництво. Я думаю, що такі гарні стимули надають можливість укріплювати і підтримувати виробника", - говорит Юлия Светличная, председатель Харьковской областной государственной администрации.

С каждым годом число участников ярмарки увеличивается. Свою продукцию привезли семь сотен производителей.

"Мы предлагаем своему покупателю на сегодняшний момент маточное молочко, орешки, залитые в меде, пыльца, перга, прополис, соты, медовуха, наливки", - рассказывает Анна Жоник, представительница Золочевского района.

А еще на прилавках мясо, сало, яйца, овощи и фрукты. Цены от производителя. Гости ярмарки с пустыми руками не уходят.

"Очень вкусное мясо, шашлык, очень колоритные девчонки. Все так красиво, празднично, такое не часто у нас. Все понравилось! - Будете запасаться? -Кофе уже купили, яблок купим, и, естественно, мясо", - говорит Людмила Каща, посетительница Слобожанской ярмарки.

Аграрии старались удивить не только изобилием продукции, но и своими прилавками. Их украшали и живыми цветами и собственно урожаем.