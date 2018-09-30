До шестнадцати - и младше. В столице подростки работают машинистами поездов, проводниками и операторами станций. И хотя железная дорога - детская, профессии здесь осваивают по-настоящему. Как это происходит - узнали мои коллеги.

"Путь свободен, следование по маршруту".

Юре - 17. И уже третий год парень работает машинистом поезда на Киевской детской железной дороге. Десятки пассажиров доверяют ему свои жизни. Ведь состав проходит сложные участки - даже на высоте 20-ти метров от земли.

"При следовании я должен наблюдать за температурой воды, масла, за показанием сигналов, за положением стрелок и состоянием путей", - рассказывает Юрий Субота, машинист локомотива.

Железнодорожником Юра стал в 6 классе. Теперь не представляет своей жизни без поездов. В его команде - второй машинист и два помощника. В свои 14-15 лет парни уже освоили профессию. И поезд ведут сами - хоть и под присмотром опытных наставников.

"Они готовятся целую зиму для того, чтобы водить. Учатся и сдают экзамены. Водят поезда на уровне взрослых. Под нашим контролем", - говорит Алексей Василевский, машинист-наставник.

Кружок железнодорожников очень популярен. Ведь обучение - бесплатное. Ребята приезжают даже из соседних регионов. Во время учебного года осваивают теорию. А летом - приступают к практике.

"В своем роде - это экстремально, потому что маленькие дети могут выбежать на рельсы. Поэтому мы очень бдительны и можем принять меры по остановке в любую секунду", - говорит Артем Бойко, второй машинист.

Основной курс длится 3 года. Потом ребята поступают в техникумы и университеты. Некоторые - продолжают династии железнодорожников.

Бабушка Андрея всю жизнь проработала дежурной по станции. Сам мальчик пришел на детскую железную дорогу в 10 лет. Сегодня он - оператор станции.

"Розклад руху поїздів. Записую, коли поїзд прибув і коли відправився. І номер колії, і кількість вагонів", - говорит Андрей Михлевский, оператор станции.

Не на камеру взрослые говорят - с ценными кадрами на взрослой "Укрзализныце" - проблема. Поэтому такие кружки - это не только развлечение, но и важный этап развития целой отрасли.

"Ми сьогодні відновлюємо інфраструктуру. Ось поміняли новий пристрій СЦБ радіозв'язку, гучномовного оповіщення. Відповідно, на станції Яблунька буде реконструкція вокзалу", - сообщил Александр Дубинчук, начальник Киевской детской железной дороги.

Поезд в последний раз прокатил юных пассажиров в этом сезоне. Уже завтра на детской железной дороге начнется новый учебный год.