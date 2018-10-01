Национальный банк Украины на 1 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,26 грн/доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару на 1 октября установлен на таком уровне:

2826,9931 гривен за 100 долларов

Напомним, что в Кабмине сделали прогноз касательно курса валют на 2019 год.