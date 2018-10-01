Нашим воїнам на передовій доводиться час від часу відкривати вогонь, щоб змусити противника припинити обстріл. До ворожих провокацій українським бійцям не звикати. З передової - матеріал наших кореспондентів.

"Русские уехали, а эти теперь сидят ниже воды, тише травы и ничего не делают".

Околиця Авдіївки. Неподалік - Ясинуватська розв'язка. Це передова, де майже кожен метр землі зрошений кров'ю українських солдатів.

Бійці кажуть - зараз тут тиша і спокій. Порівняно з тим, що було ще півтора місяця тому. Час від часу стріляють ворожі снайпери, але до цього хлопцям - не звикати.

"Ребята на посту были, ну пролетело два или три раза, одиночными снайперскими, и по позиции", - говорить Олексій, військовослужбовець Збройних сил України.

"Работает крупнокалиберный пулемет, стрелковое. У нас просто дистанции такие, что достаточно и автомата Калашникова", - говорить Олександр, військовослужбовець Збройних сил України.

Про війну і диспозицію сторін нам розповідає Олександр. Тридцять років. Він офіцер. З Краматорська. В армії - від початку бойових дій.

"Ну, у меня история стандартная - простого человека, простого мужчины, у которого были свои цели, было свое будущее, которое не связанно с войной, а четырнадцатый год все перечеркнул...", - говорить Олександр, військовослужбовець Збройних сил України.

Олександр - магістр політології та філософії, а ще закінчив академію держуправління при президентові України. Але зараз у формі і з автоматом. На передовій. У підпорядкуванні рота солдатів.

"Мне нужно уже защищать кандидатскую, сдавать планы, а я просто посмотрел и мне стало скучно. Вот, реально скучно. Потому что для воевавших мужчин - война никогда не заканчивается. И я для себя такую формулу выработал, что я когда по мобилизации пошел на войну, я здесь политикой больше занимался, чем на кафедре политологии", - говорить Олександр, військовослужбовець Збройних сил України.

Війна неодмінно закінчиться нашою перемогою. Олександр у цьому впевнений. Аналізує як політолог і як військовий. Потрібен момент. І армія, з досвідчених бійців, яка у нас уже є.

"Если в какой-то период, если политическая ситуация сложится в нашу сторону и может нам придется выдавливать противника и забирать свою территорию - это будет говорить об активной фазе войны, то многие вернутся", - говорить Олександр, військовослужбовець Збройних сил України.