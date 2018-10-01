Известная российская певица Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным посетили с детьми - Лизой и Гарри - премьеру анимационного фильма "Пришельцы в доме". Галкин поделился фото на своей странице в Instagram.

Многие подписчики отметили, что Алла Борисовна прекрасно выглядит для своих лет.

"Алла, как девочка!", "Алла совсем стройна", "Алла Борисовна выглядит прекрасно", "Прекрасная семья! Счастливые детки!", "Алла Борисовна прям молодеет с детками", "Отлично выглядите все", - пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, что дочь Пугачевой и Галкина удивила талантом.