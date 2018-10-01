Внезапно помолодевшая Пугачева шокировала внешним видом (видео) [ Редактировать ]
Известная российская певица Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным посетили с детьми - Лизой и Гарри - премьеру анимационного фильма "Пришельцы в доме". Галкин поделился фото на своей странице в Instagram.
Многие подписчики отметили, что Алла Борисовна прекрасно выглядит для своих лет.
"Алла, как девочка!", "Алла совсем стройна", "Алла Борисовна выглядит прекрасно", "Прекрасная семья! Счастливые детки!", "Алла Борисовна прям молодеет с детками", "Отлично выглядите все", - пишут в комментариях.
#Repost @hello__ru ・・・ Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Лизой и Гарри на специальном показе мультфильма "Пришельцы в доме", в котором Максим озвучил сразу трех героев-инопланетян🛸 С нетерпением ждём премьеры 4 октября!🙌🏻 @hello__ru #hello_ru #hello_russia #аллапугачева #максимгалкин 📷: @eugenesmirnov
Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum)
#allapugacheva #аллапугачева #maximgalkin #максимгалкин @maxgalkinru @alla_orfey Фото - @arinalizzle
Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum)
Были на премьере замечательного мультика «Пришельцы в доме», в котором я озвучил трёх инопланетян. Давно не слышал, чтобы зал так дружно хохотал на мультфильмах. Всем рекомендую - очень здорово смотрится всей семьёй! 👍🏻👽👽👽 #пришельцывдоме #максимгалкин #семейныйпросмотр
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
Ранее мы писали о том, что дочь Пугачевой и Галкина удивила талантом.
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