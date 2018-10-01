Анти-допінговий пес. У Швеції вдалися до нового методу виявлення заборонених речовин у спортсменів. Там пошукових собак вчать "винюхувати" не наркотики, а допінг. Як виглядає "гроза" шведських атлетів - знає Аліса Орлова.

До одного з хокейних залів Стокгольма - приїхав "чотирилапий винюхувач". Спрінгер-спаніель Моллі бігає коридорами й зазирає по усіх закутках у пошуках речовини, яку її дресирувальники заховали у роздягальні, взутті та сміттєвих баках. Так собаку готують для унікальної місії. Він стане першим у світі пошуковим псом, який виявлятиме не наркотики, а допінг.

"Вона може виявити багато речовин - стероїди, тестостерон, звичайно. Різноманітні порошки, таблетки. Винюхає навіть закриті ампули із забороненою рідиною", - розповідає Майкл Сьйо, антидопінговий офіцер Шведської федерації спорту.

Швеція поки що перша у світі країна, фахівці якої вирішили створити новий напрям у дресируванні пошукових собак. Головна мета цієї ініціативи - мінімізувати вживання спортсменами препаратів, які штучно підвищують їхню витривалість.

"Звичайно ми не можемо вилучити з ринку усі речовини типу мельдонію, стероїдів тощо. Їх використовують передусім з лікувальною метою. Утім, відтепер завжди зможемо виявити спортсмена, який вдався до нечесної гри. І притягнути його до відповідальності", - переконаний Майкл Сьйо, антидопінговий офіцер Шведської федерації спорту.

Моллі, яка народилася у Північній Ірландії, раніше була пошуковим собакою на швецькій митниці. Там її помітив Майкл і не зміг пройти повз. Знаючи про пошукові таланти своєї улюблениці, Майкл, - який працює антидопінговим офіцером у Швецькій федерації спорту, - вирішив долучити Моллі до професії.

"Я вже знаю, що різні антидопінгові організації також замислюються про використання так званих "антидопінгових собак". Звичайно, ми змушуємо спортсменів здавати аналізи на допінг. Але нам вже давно потрібні нові методи. Я думаю Моллі допоможе саме запобігти вживанню спортсменами допінгу, - а не виявити це пост-фактум", - наголосив Майкл Сьйо, антидопінговий офіцер Шведської федерації спорту.

Моллі тренується вже майже рік. Тому вже невдовзі - зможе приступити до роботи.