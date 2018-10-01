Тайфун "Трамі" накоїв лиха у Японії [ Редактировать ]
Щонайменше дві людини загинуло, понад сто травмовано внаслідок тайфуну "Трамі" в Японії. Швидкість вітру там сягнула 160 кілометрів за годину.
У Токіо сильний вітер виривав з корінням дерева, потрощено автівки та вітрини крамниць. У західній префектурі Міядзакі місцева річка вийшла з берегів, затопило десятки будинків. Без електрики майже півмільйона осель. Евакуювали понад 120 тисяч мешканців. Скасовано сотні авіарейсів.
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