Після Донбасу - у центральну Африку. Українські військові, в складі миротворчої місії ООН, ведуть боротьбу з бойовиками у демократичній республіці Конго. Наші бійці служать на сході цієї африканської країни. Репортаж Генадія Вівденко.

Україна вже восьмий рік бере участь у миротворчій операції в республіці Конго. Головна база наших миротворців розташована у місті Гома на сході країни. На озброєнні вояків - бойові вертольоти Мі24 та Мі8.

Час від часу у країні розпочинаються бої між урядовими військами, контингентом ООН та - озброєними сепаратистськими угрупованнями зі сходу Конго. Ось учора, наприклад, точився бій у зоні відповідальності українських миротворців.

"Доводиться стикатися з бойовиками на різних територіях. В цілому, по країні - обстановка неспокійна. 90 відсотків виконуємо транспортне завдання, але МИ-24 виконує завдання по прикриттю. При необхідності - авіаційне застосування озброєння. Складна обстановка і застосовують дуже часто. Щоденне супроводження транспортних вертольотів ", - розповів Григорій Ситник, командир 18 окремого вертолітного загону ЗСУ.

Загострення бойових дій українське командування пов'язує із наближенням президентських виборів у країні. За останні кілька місяців українським вертольотникам довелося вісім разів відкривати вогонь по бойовиках, що намагалися атакувати мирні помешкання та бази ООН.

"Зараз всі незаконні збройні формування тут активізувалися. Був напад на мирне населення. Однієї з груп 18 чоловік загинуло. Вчора відбувався бій в місті Бені, відбили даний напад. Всі пілоти приймали участь в операції на сході України. Якщо поступає команда від місії ООН - українські гвинтокрили виконують завдання", - говорить Володимир Фітьо, офіцер по зв'язкам з громадськістю 18 окремого вертолітного загону ЗСУ.

"Вертолетный отряд здесь пользуется уважением. Наши военные занимаются транспортировкой раненных и эвакуацией людей. К некоторым населенным пунктам можно добраться только на вертолете, поэтому пребывание украинцев в Конго очень важно для выполнения задач миссии ООН", - розповів Андрій Дідковський, військовослужбовець 18 окремого вертолітного загону ЗСУ.

У місті Гома - найбільшому на сході Конго - українським миротворцям разом із колегами ще з двадцяти країн вдається утримувати ситуацію. Місцеві жителі висловлюють підтримку нашим бійцям, дехто навіть вивчив українську мову.

"Украинский добре. Прилетел мисьон помогать. Ребела пришел, украинский хеликоптер пришол. И все дело - будет порядок", - говорит Серж, житель міста Гома.

Загалом на сході Конго перебувають 250 українських військових. Це вже восьма ротація, майже всі вони мають досвід бойових дій на сході України.