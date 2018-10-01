Меркель инициирует создание Совбеза Евросоюза [ Редактировать ]
Канцлер Германии Ангела Меркель выступает за создание Совета Безопасности Европейского Союза на ротационной основе с целью укрепления дееспособности и формирования нового порядка в вопросах внешней политики. Об этом она заявила в воскресенье, 30 сентября, в баварском Оттобойрене.
По мнению канцлера Германии, внешняя политика, постоянно основывающаяся на едином мнении, не может быть разумным решением в будущем. В частности, Меркель указала на трудности при принятии решений о санкциях в отношении России.
Ранее Меркель заявила, что ООН нуждается в реформе.
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