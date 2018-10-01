Доллар резко подешевел в обменниках 1 октября [ Редактировать ]
1 октября средние курсы покупки и продажи доллара и евро в обменных пунктах украинских банков значительно упали по отношению к гривне, сравнительно с предыдущим банковским днем - 28 сентября.
Так, средний курс покупки доллара упал на 7,77 копейки до 27,9623 гривны, а средний курс продажи - упал на 6,70 копейки - до 28,3073 гривны, сообщает "Ліга.Финансы".
Максимальный курс покупки доллара составил 28,09 гривны, минимальный курс продажи - 28,15 гривны.
Средний курс покупки евро упал на 24,8 копейки и составляет 32,3137 гривны, средний курс продажи упал на 18,97 копейки до 32,9820 гривны.
Продать евро дороже можно за 32,5 гривны, купить дешевле - за 32,83 гривны.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,8 копейки и составляет 3,840 гривны за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,5 копейки и составляет 4,360 гривны.
Максимальный курс наличного рубля, предлагаемый банками, - 4,18 гривны за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,21 гривны.
Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют в обменных пунктах 1 октября. "Ліга.Финансы".
При этом, Национальный банк Украины на 1 октября установил официальный курс на уровне 28,26 гривны за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
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