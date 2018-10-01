Правительство - на отчет в парламент, руководство "Нафтогаза" - на выход.

Об этом сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил во время заседания Согласительного совета в понедельник, 1 октября.

Он отметил, что Верховная Рада не занимается решением вопросов, которые беспокоят общество. "Парламент не сделал ни одного шага навстречу восстановлению мира на востоке. Я категорически против, чтобы Верховная Рада привлекалась к предвыборной кампании президента, участвуя в принятии так называемого закона о языке, который, кстати, противоречит Европейской хартии региональных языков, которая ратифицирована Украиной, а также многим законодательным актам. Это еще больше ухудшает отношения с соседями и раскалывает общество", - сказал оппозиционный политик.

"Главный вопрос, который сегодня волнует людей и который они задают на всех встречах - это не язык, НАТО или "Слава Украине!", а то, какими будут цены на газ. Сегодня, когда цена на голубое топливо для промышленности превысила 500 долл. за тысячу кубометров, это стало реальной угрозой национальной безопасности. Потому что при такой цене на газ товары украинских предприятий являются неконкурентоспособными на внешних рынках, а внутри страны это влечет за собой рост цен на все товары первой необходимости - начиная от хлеба, масла, сахара, и заканчивая одеждой", - подчеркнул Юрий Бойко.

По его словам, сегодня люди со страхом ждут очередного повышения коммунальных тарифов. "Потому что было анонсировано повышение цены на газ для населения, а в проекте Госбюджета-2019 на субсидии заложено меньше денег, чем в текущем году. Это означает, что нагрузка на людей станет еще больше. "Нафтогаз" формально является государственной компанией, но не управляется государством - ни правительством, ни президентом страны, а подчиняется непонятному наблюдательному совету, большинство членов которого - не граждане Украины. И этот совет ведет себя так, как нужно ему, а не обществу. Это реальная угроза национальной безопасности страны", - отметил парламентарий.

Политик раскритиковал проект Государственного бюджета на 2019 год. "Мы видим, что проект Госбюджета-2019 в худших традициях повторяет бюджет текущего года. Увеличение выплат на силовые структуры - плюс 15 млрд грн. Я не имею в виду армию, это полиция, прокуратура, СБУ, пограничники и т.д. И фактически уменьшаются выплаты на социальные нужды. Потому что если они увеличиваются лишь на 5%, а официальная инфляция - 7,4%, то это фактически уменьшение выплат всем - матерям, детям, людям с инвалидностью, ветеранам", - сказал сопредседатель фракции оппозиционеров.

"Фракция "Оппозиционного блока" направила свои предложения в Бюджетный комитет Верховной Рады. Потому что представленный проект бюджета принимать нельзя, его нужно переделать так, чтобы сбалансировать социальные выплаты", - подчеркнул Юрий Бойко.

Он также отметил необходимость поддержки реального сектора экономики. "На прошлой неделе я провел две встречи с представителями реального сектора экономики - фермерами и предпринимателями. Я еще раз получил подтверждение, что правительство не проводит государственную политику по поддержке реального сектора экономики. Проблем очень много - начиная с рейдерских захватов фермерских хозяйств, отсутствия вагонов, заоблачных штрафов, отсутствия дешевых кредитов для модернизации. Все вещи, которые нужны, чтобы заработала экономика, а не бегали чиновники по миру в поисках кредитов, все они буксуют. Мы были правы, когда требовали вызвать правительство, чтобы оно отчиталось, каким образом будет преодолен экономический кризис и оказана поддержка реальному сектору экономики, чтобы люди имели рабочие места, а не массово покидали страну", - отметил народный депутат.

"Поэтому наше требование: правительство - на отчет в парламент, руководство "Нафтогаза" - на выход, а с ценами на газ должен быть наведен порядок", - резюмировал Юрий Бойко.