Петр Порошенко вручил орден Свободы бывшему французскому лидеру. Президент Украины поблагодарил Франсуа Олланда за участие в создании Нормандского формата для разрешения конфликта на Донбассе.

По словам главы государства, позиция Олланда в отношении российской агрессии всегда была последовательной. Он напомнил о решении Парижа отменить сделку по продаже кораблей типа "Мистраль" для российского флота.

"З точки зору наших переговорів, зустрічей, візитів з Парижем і Берліном, і Ангела, і ти Франсуа говорив, що одним із найчастіших зустрічей був саме зі мною - це дуже доброю характеристикою нашої дружби, нашої довіри, і в тому числі результативності нашої співпраці в багатьох сферах", - говорит Петр Порошенко, президент Украины.