Петр Порошенко вручил орден Свободы Франсуа Олланду за помощь в разрешении конфликта на Донбассе [ Редактировать ]
Петр Порошенко вручил орден Свободы бывшему французскому лидеру. Президент Украины поблагодарил Франсуа Олланда за участие в создании Нормандского формата для разрешения конфликта на Донбассе.
По словам главы государства, позиция Олланда в отношении российской агрессии всегда была последовательной. Он напомнил о решении Парижа отменить сделку по продаже кораблей типа "Мистраль" для российского флота.
"З точки зору наших переговорів, зустрічей, візитів з Парижем і Берліном, і Ангела, і ти Франсуа говорив, що одним із найчастіших зустрічей був саме зі мною - це дуже доброю характеристикою нашої дружби, нашої довіри, і в тому числі результативності нашої співпраці в багатьох сферах", - говорит Петр Порошенко, президент Украины.
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