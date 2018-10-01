Полиция Москвы арестовала экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского. В отношении бывшего украинского чиновника возбуждено дело по статье о нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.

По версии следствия, в июне 2014 года он бросил камень в посольство России в Киеве. В мае 2016 года Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-министра.