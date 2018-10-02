Клімкін дав Угорщині тиждень на відкликання свого консула [ Редактировать ]
Міністр закордонних справ Павло Клімкін дав тиждень МЗС Угорщини на відкликання свого консула з України. Про це він заявив у відеозверненні на своїй сторінці у Фейсбуці. Інакше - Україна надішле ноту угорській стороні про висилку дипломата, наголосив Клімкін.
Адже йдеться про порушення Віденської конвенції про консульські зносини з боку Угорщини. Напередодні в МЗС Угорщини вже заявили, що країна не має наміру відкликати свого консула з Берегового.
Нагадаю, раніше з'явилося відео, як українські громадяни отримують угорські паспорти і присягають на вірність Угорщині в консульстві цієї країни у закарпатському Береговому. При цьому угорський дипломат радить їм не повідомляти українській владі про отримання нових документів.
по теме
Венгрия пригрозила выслать консула Украины
Венгрия может выслать украинского консула, если Киев решится на высылку венгерского из Берегово. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто перед вылетом в Нью-Йорк
Украина пригрозила выслать консула Венгрии
в Закарпатье еще сильнее разгорелся конфликт из-за деятельности венгерских дипломатов
Венгрия прокомментировала паспортный скандал на Закарпатье
Но это еще не все заявления венгерского МИДа на сегодня. Там также считают, что в Украине не запрещено владеть паспортом другого государства и украинцы не совершают преступления, если не сообщают о наличии второго гражданства
Венгрия осудила внесение главы МИДа на "Миротворец"
В Украине продолжаются анти-венгерские нападки. Так в Будапеште расценили внесение главы их МИДа - Петера Сийярто в базу сайта "Миротворец"
Порошенко и Меркель обсудили важные вопросы
Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор