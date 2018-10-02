Міністр закордонних справ Павло Клімкін дав тиждень МЗС Угорщини на відкликання свого консула з України. Про це він заявив у відеозверненні на своїй сторінці у Фейсбуці. Інакше - Україна надішле ноту угорській стороні про висилку дипломата, наголосив Клімкін.

Адже йдеться про порушення Віденської конвенції про консульські зносини з боку Угорщини. Напередодні в МЗС Угорщини вже заявили, що країна не має наміру відкликати свого консула з Берегового.

Нагадаю, раніше з'явилося відео, як українські громадяни отримують угорські паспорти і присягають на вірність Угорщині в консульстві цієї країни у закарпатському Береговому. При цьому угорський дипломат радить їм не повідомляти українській владі про отримання нових документів.