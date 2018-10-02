На Донбасі зафіксували 18 обстрілів за добу [ Редактировать ]
Жодного дня без обстрілів. За минулу добу ворог п'ять разів порушував режим тиші - такі дані штабу операції об'єднаних сил на 18 годину.
Бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Російсько-окупаційні війська обстрілювали українські позиції у районі Кримського, Пісків, Новомихайлівки та Водяного.
по теме
Біля Кримського бойовики намагаються вибити військових з берега Сіверського Донця
Селище Кримське чи не щодня потрапляє у штабні зведення з фронту. На Луганщині це найгарячіша точка на лінії зіткнення. Противник не припиняє атак ані вдень, ані вночі
Под Крымским военные держат круговую оборону
Боевики на Донбассе ведут прицельный огонь. Сегодня 5 раз обстреливали позиции наших военных. Били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
Біля Кримського солдати заглибилися в лінію укріплень супротивника
Селище Кримське чи не щодня потрапляє у штабні зведення з фронту. На Луганщині це найгарячіша точка на лінії зіткнення. Противник не припиняє атак ні вдень, ні вночі
Гнутове та Водяне накрили вогнем мінометів
Одного українського бійця поранено на сході країни минулої доби. Окупанти обстріляли позиції армійців 26 разів. Застосували і важке озброєння
В окупованій Горлівці підірвалися на міні четверо підлітків
Діти гуляли у лісосмузі на окупованій території, яку напередодні замінували бойовики