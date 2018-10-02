Біля Кримського солдати заглибилися в лінію укріплень супротивника

Селище Кримське чи не щодня потрапляє у штабні зведення з фронту. На Луганщині це найгарячіша точка на лінії зіткнення. Противник не припиняє атак ні вдень, ні вночі