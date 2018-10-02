Великогабартитний клієнт. У кафе французького міста Шантійї увірвався кінь. Він галопом проскакав повз барну стійку в один кінець кімнати, там розвернувся та побіг у зворотньому напрямку.

Коняка добряче налякала клієнтів - за лічені секунди вони розбілгися по різник кутках. На щастя ніхто не постраждав. Пізніше стало відомо, що скакун утік з перегонів, які тоді відбувалися у місті.