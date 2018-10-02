Кінь утік з перегонів до кав'ярні (відео) [ Редактировать ]
Великогабартитний клієнт. У кафе французького міста Шантійї увірвався кінь. Він галопом проскакав повз барну стійку в один кінець кімнати, там розвернувся та побіг у зворотньому напрямку.
Коняка добряче налякала клієнтів - за лічені секунди вони розбілгися по різник кутках. На щастя ніхто не постраждав. Пізніше стало відомо, що скакун утік з перегонів, які тоді відбувалися у місті.
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