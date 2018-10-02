У побережья США обнаружили обломки легендарного корабля капитана Кука

Как дали старт знаменитому Октоберфесту в Мюнхене? Какую новую должность получила певица Рианна? И где собраны самые красивые орхидеи мира? Об этом и не только - смотрите в нашем обзоре