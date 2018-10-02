Білл Гейтс подався у фермери [ Редактировать ]
Подався у фермери. Засновник компанії "Майкрософт", Білл Гейтс, купив майже 6 тис гектарів сільськогосподарських угідь. Вартість нових володінь бізнесмена у Південному Вашингтоні - понад 170 мільйонів доларів.
Це найбільша угода з продажу землі в США в нинішньому році. На величезній ділянці розташовані зрошувальні поля, пасовища та виноградники.
по теме
Голливудская актриса решила стать губернатором
Косвенно с политикой актриса уже знакома - она давно дружит с Камалой Харрис, которая в 2017 году заняла пост сенатора от штата Калифорния
"У Насти стырил": Потап озадачил поклонников видео
Украинский рэпер Потап озадачил поклонников новым видео в своем Instagram
"Шикарная": Настя Каменских покорила поклонников платьем с декольте (фото)
Украинская певица Настя Каменских в откровенном наряде появилась на интервью для "Despierta Amеrica!".
У побережья США обнаружили обломки легендарного корабля капитана Кука
Как дали старт знаменитому Октоберфесту в Мюнхене? Какую новую должность получила певица Рианна? И где собраны самые красивые орхидеи мира? Об этом и не только - смотрите в нашем обзоре
Голливудский актер сбил подростка
Голливудский актер Эштон Кутчер сбил на автомобиле 19-летнего подростка