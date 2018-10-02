Телефон за 100 евро: лучший футболист мира поразил скромностью [ Редактировать ]
Фото: GettyImages/Global Images Ukraine
Лучший футболист мира 2018 по версии ФИФА Лука Модрич поразил всех на церемонии награждения The Best FIFA Football Awards, вытащив из кармана старый мобильный телефон. Об этом сообщает Football Funnys.
Скромный хорватский полузащитник, зарплата которого составляет порядка 200 тысяч евро в неделю, мог бы позволить себе любой гаджет последней модели, однако был запечатлен разговаривающим по iPhone 5, выпущенным в 2012 году.
This is Luka Modric— FootballFunnys (@FootballFunnnys) 1 октября 2018 г.
Earns £180,000 weekly
He’s a World Cup finalist
2018 FIFA World Best Player
And he still uses his old iPhone 5
What a humble guy!! pic.twitter.com/0fFjBsTNa3
На сегодняшний день подобный телефон можно приобрести по цене 100 евро.
Тем временем в ФИФА намерены пересмотреть регламент чемпионатов мира и внести целый ряд правок.
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