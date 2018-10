Фото: GettyImages/Global Images Ukraine

Лучший футболист мира 2018 по версии ФИФА Лука Модрич поразил всех на церемонии награждения The Best FIFA Football Awards, вытащив из кармана старый мобильный телефон. Об этом сообщает Football Funnys.

Скромный хорватский полузащитник, зарплата которого составляет порядка 200 тысяч евро в неделю, мог бы позволить себе любой гаджет последней модели, однако был запечатлен разговаривающим по iPhone 5, выпущенным в 2012 году.

This is Luka Modric

Earns £180,000 weekly

He’s a World Cup finalist

2018 FIFA World Best Player



And he still uses his old iPhone 5



What a humble guy!! pic.twitter.com/0fFjBsTNa3