Референдум щодо перейменування Македонії провалився. Оскільки на виборчі дільниці прийшла лише третина громадян, його результати - визнали недійсними.

Нагадаю, з 37 відсотків, які проголосували - 92 відсотки висловилися За перейменування країни на Північну Македонію.

Щоправда, референдум мав консультативний характер і остаточне слово тепер за парламентом країни. Перейменування країни є обов'язковою умовою Греції для розблокування вступу балканської країни в ЄС і НАТО.