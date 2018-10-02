Во вторник, 2 октября, президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О ратификации генерального соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере обороны". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ создает предпосылки для развития украинско-польского сотрудничества в сфере обороны.

Соглашение предполагает взаимодействие двух стран в вопросах обмена информацией, демонстрации вооружения и военного оборудования, совместных военных научных программ, двусторонних и многосторонних военных учений, военных, культурных мероприятий и соревнований.

Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны Украина и Польша подписали 2 декабря 2016 года.

6 сентября 2018 года его ратифицировала Верховная Рада.

Документ поддержали 230 народных депутатов.

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