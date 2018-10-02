В Бердянске зацвели сливы и яблони (фото) [ Редактировать ]
Фото: gorod-online.net
В Бердянске в начале октября вновь начали цвести яблони и сливы. Об этом сообщает Gorod-online.net.
При этом листья на деревьях начали желтеть и опадать.
На яблоне цветов не много, а вот сливовое дерево густо укрылось соцветиями.
Ранее мы писали о том, что в Карпатах зацвела червона рута.
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