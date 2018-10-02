В Бердянске в начале октября вновь начали цвести яблони и сливы. Об этом сообщает Gorod-online.net.

При этом листья на деревьях начали желтеть и опадать.

На яблоне цветов не много, а вот сливовое дерево густо укрылось соцветиями.

Ранее мы писали о том, что в Карпатах зацвела червона рута.