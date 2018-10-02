Японія та Британія провели спільні навчання [ Редактировать ]
Перші в історії спільні навчанні сухопутних військ розпочали Британія та Японія. Триватимуть маневри до 12 жовтня, у центральній частині Японії, на базі тренувального табору Кіта Фудзі й на полігонах у префектурі Сідзуока.
За сценарієм, військовики обох країн відпрацьовують "захист віддалених островів".
Останнім часом Японія влаштовує дедалі більше спільних навчань зі США та іншими країнами - у відповідь на посилення військової присутності КНР у регіоні.
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