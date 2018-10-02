Перші в історії спільні навчанні сухопутних військ розпочали Британія та Японія. Триватимуть маневри до 12 жовтня, у центральній частині Японії, на базі тренувального табору Кіта Фудзі й на полігонах у префектурі Сідзуока.

За сценарієм, військовики обох країн відпрацьовують "захист віддалених островів".

Останнім часом Японія влаштовує дедалі більше спільних навчань зі США та іншими країнами - у відповідь на посилення військової присутності КНР у регіоні.